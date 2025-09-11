Germersheim – Vollsperrung K21 zwischen Winden und Steinweiler

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab kommendem Samstag, 13. September, beginnen im Bereich der K 21 zwischen Winden und Steinweiler dringende Reparaturarbeiten am Gleisbett. Die Arbeiten finden bis voraussichtlich 24. Oktober 2025 statt. Für die Durchführung dieser Arbeiten am Gleisbett muss der Bahnübergang vollgesperrt werden. Zur Absicherung der Arbeiten und des Straßenverkehrsraumes ist daher eine Vollsperrung der K21 zwischen Winden und Steinweiler, notwendig. Der Verkehr in Winden und Steinweiler wird örtlich umgeleitet. Eine entsprechende Umleitungsbeschilderung ist vorhanden. Aufgrund dieser Maßnahmen ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Straßenverkehrsbehörde der Kreisverwaltung Germersheim bittet um Verständnis für die sich abzeichnenden Behinderungen im Verkehrsablauf.
Quelle: Stadt Germersheim