Frankenthal – Zweiter Welcome Day der Stadtverwaltung – Neue Kolleginnen und Kollegen herzlich empfangen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 2. September fand im Rathaus der zweite Welcome Day dieses Jahres für neue Mitarbei-terinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung statt. Die Veranstaltung, die vierteljährlich durchgeführt wird, richtet sich an Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und bietet Raum für Austausch, Information und ein herzliches Willkommen. Organisiert wurde der Tag von Sanja Boskovic und Noah Rieger. berbürgermeister Dr. Nicolas Meyer begrüßte die neuen Beschäftigten persönlich im Rat-haus und hieß sie offiziell in der Stadtverwaltung willkommen. Auch weitere Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung nahmen am Morgen an der Veranstaltung teil und unterstrichen damit die Bedeutung des Welcome Days. Das abwechslungsreiche Programm bot den Teilnehmenden sowohl fachliche Einblicke als auch Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen. Spannende Vorträge stellten zentrale Themen der Verwaltung vor, während interaktive Teambuilding-Spiele für ein lockeres Mitei-nander sorgten und die Vernetzung erleichterten. Ein Highlight des Tages war die „Mittags-pause à la Pizza-Politik“, die Gelegenheit für lockeren Austausch in entspannter Runde bot.

Die neuen Kolleginnen und Kollegen spiegeln die Vielfalt der Stadtverwaltung eindrucksvoll wider. Vertreten waren unter anderem klassische Verwaltungsbereiche wie Stadtkasse, Lohnbüro, Führerscheinwesen, Aufenthaltsrecht und Beistandschaften. Auch die sozialen Aufgabenfelder wurden durch Mitarbeitende aus der Jugendhilfe, dem Jugendschutz und der Kindertagespflege gestärkt. Ergänzt wurde das Bild durch technische Fachkräfte aus Elektro-technik, Ingenieurwesen, Endgerätemanagement und IT-Support sowie durch Mitarbeitende aus Querschnittsbereichen wie Bibliothek, Klima- und Energieprojekten, Betriebliches Ge-sundheitsmanagement und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Unterstützt wird die Stadtverwaltung außerdem von zahlreichen Werkstudierenden, die in verschiedenen Abteilungen zum Einsatz kommen und frische Impulse einbringen.

Das Fazit: Wie schon beim ersten Welcome Day in diesem Jahr war auch die zweite Ausga-be ein voller Erfolg. Die Veranstaltung erleichterte den Start der neuen Kolleginnen und Kolle-gen und stärkte zugleich das Wir-Gefühl innerhalb der Verwaltung.

Mehr zu Ausbildung und Karriere bei der Stadtverwaltung Frankenthal unter www.frankenthal.de/karriere.