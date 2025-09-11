Frankenthal – Vortrag „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung aus medizinischer Sicht“ an der vhs Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Vortrag „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung aus medizinischer Sicht“ am Dienstag, den 07. Oktober an der vhs Frankenthal zeigt an Hand von vielen Beispielen aus der Praxis des intensivmedizinisch erfahrenen Internisten Dr. med. Ihrig auf, was man bei der Erstellung einer Patientenverfügung achten sollte, damit sie den eigenen Vorstellungen entspricht. Immer mehr Menschen in Deutschland haben eine Patientenverfügung, mit der sie ihre Vorstellungen bezüglich der gewünschten Therapiemaßnahmen in gesundheitlichen, meist lebensbedrohlichen Krisen festlegen. Von verschiedenen Organisationen und Verlagen werden Musterformulare bzw. Textbausteine dafür angeboten. Leider zeigt sich häufig, dass die dokumentierte Willensäußerung dann nicht der eigentlichen Absicht des Verfassers entspricht, da wie so häufig der Teufel im Detail steckt und kleine Unterschiede in der Formulierung große Auswirkung haben können. Der Vortrag findet von 18 bis 20 Uhr statt.

Weitere Informationen in der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: vhs Frankenthal e. V.