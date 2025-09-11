Frankenthal – Stadtverwaltung sucht Weihnachtsbaum für Rathausplatz

Frankenthal/Metrpolregion Rhein-Neckar. Auch 2025 soll in der Advents- und Weihnachtszeit wieder ein beleuchteter Weih-nachtsbaum den Rathausplatz verschönern. Dafür sucht die Stadtverwaltung Fran-kenthal nach einem geeigneten Baum. Wer seine 12 bis 15 Meter hohe, gerade und rundherum schön gewachsene Tanne oder Fichte zu diesem Zwecke spenden möchte, wird gebeten, sich per E-Mail inklusive Foto des Baumes an messenund-maerkte@frankenthal.de bei der Stadtverwaltung zu melden.

Fällung durch EWF und THW

Die fachmännische Fällung und den Abtransport auf den Rathausplatz überneh-men der EWF und das THW. Der Baum sollte deshalb mit schwerem Gerät gut an-fahrbar sein und beispielsweise in einem Vorgarten stehen. Es können ausnahms-los Frankenthal, Eppstein, Flomersheim, Mörsch oder Studernheim angefahren werden.