Frankenthal – Sozialkongress Rhein-Main-Saar im Congressforum Frankenthal Aussteller für begleitende Messe zu Maßnahmen gegen Einsamkeit gesucht

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 7. November, findet im Congressforum Frankenthal der Sozialkongress Rhein-Main-Saar statt. Begleitend ist an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr im Foyer des Congressforums eine Messe zu Maßnahmen gegen Einsamkeit geplant. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer wird in einem Rundgang mit Staatsministerin Dörte Schall die Messe besuchen.

Zur Messeteilnahme eingeladen sind soziale Einrichtungen und Netzwerkpartner aus Frankenthal aus dem Bereich Soziales/ Maßnahmen gegen Einsamkeit, die Interesse haben, ihr Angebot an einem Messestand vorzustellen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Kontakt und Anmeldung

Die Anmeldung für einen Messestand erfolgt beim Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz. Ansprechpartnerin ist Jennifer Braun, Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz, Telefon 06131 16-5049; E-Mail: jennifer.braun@mastd.rlp.de, Rückmeldefrist ist der 1. Oktober.

Mehr zum Sozialkongress

Ein starker, handlungsfähiger Sozialstaat schützt, stärkt und schafft Chancen – und trägt damit entscheidend zur Stabilität unserer Demokratie bei. Gerade in Zeiten tiefgreifender Transformation und einer fortschreitenden Digitalisierung gibt er den Menschen Halt und Sicherheit. Rasante gesellschaftliche Veränderungen führen dabei zu neuen Anforderungen an unser soziales Netz und zu der Frage, wo der Sozialstaat neue Impulse setzen muss, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Diese und weitere Fragen werden mit den Teilnehmenden beim Sozialkongress Rhein-Main-Saar diskutiert. Mehr zum Kongress unter https://demografiewoche.rlp.de/kalender/sozialkongress-rhein-main-saar

Quelle Stadt Frankenthal

Foto Quelle CongressForum Y.Wegner