Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal – Objekt des Monats September Näh- und Stickutensilien aus Elfenbein

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Noch bis Ende September sind in der Stadtbücherei Frankenthal, Welschgasse 11, als „Ob-jekt des Monats“ des Erkenbert-Museums besondere Näh- und Stickutensilien aus Elfenbein zu sehen. Die ausgestellten Objekte stammen vermutlich aus der Hochphase des Elfenbeinhandels im späten 19. Jahrhundert. Sie zeigen eindrucksvoll die Kunstfertigkeit der Elfenbeinschnitzer und verdeutlichen, wie vielseitig das Material durch Schnitzen, Gravieren, Drechseln und Durchbohren bearbeitet werden konnte. Elfenbein galt über Jahrhunderte hinweg als eines der kostbarsten Materialien der Kunst- und Kunsthandwerksgeschichte. Es faszinierte durch seine glänzend weiße Oberfläche, die viel-fältigen Bearbeitungsmöglichkeiten sowie die ihm zugeschriebenen Zauber- und Heilkräfte. Mit der europäischen Kolonialzeit veränderte sich der Handel jedoch grundlegend: Aus der einst seltenen Kostbarkeit wurde eine Massenware – mit verheerenden Folgen für die afrika-nischen Elefantenbestände.

Mehr zum Projekt

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums Frankenthal und der Stadtbücherei. Da das Museum aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten derzeit geschlossen ist, werden besondere Sammlungsstücke regelmäßig in der Bücherei präsen-tiert. Unter dem Motto „Das Museum in der Stadt“ bleibt das Erkenbert-Museum so weiterhin sichtbar und nah an den Menschen in Frankenthal. Weitere Informationen sind unter: www.frankenthal.de/erkenbert-museum zu finden.

