Eberbach – Das Räuber-Einmaleins lernt man im Wald – SPD-Ortsverein Eberbach-Schönbrunn buchte für das Ferienprogramm das Waldmobil der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (bi) Ferienprogramm mit Abenteuerfaktor: Kleine Räuber unterwegs mit dem WaldMobil. Eberbach-Schönbrunn – Rund 40 Kinder erlebten im Rahmen des Ferienprogramms des SPD-Ortsvereins Eberbach-Schönbrunn einen spannenden und lehrreichen Tag mit dem WaldMobil der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). Im Mittelpunkt stand ein „kleines Räuber-Einmaleins“, das spielerisch Wissen und Teamfähigkeit förderte – ganz ohne schulischen Druck, aber mit viel Begeisterung. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten Symbole entschlüsseln, einen Silberschatz sichern, sich vor der Polizei verstecken, den Neckar überqueren, essbare Pflanzen finden und schließlich ihre eigenen Räuberhöhlen errichten. All das natürlich nicht in reeller Form, sondern spielerisch und am Veranstaltungsort, dem historischen Gemäuer am Kirchel in Eberbach, nahe der Grenze zu Schwanheim. Begleitet wurden die Kinder dabei von Christoph Maetz von der SDW, der mit viel pädagogischem Geschick für Struktur sorgte. Seine freundlich formulierte Bitte, beim Sprechen Augenkontakt zu halten und aufmerksam zuzuhören, war die einzige Erinnerung an den Schulalltag – dafür aber eine wichtige, um die Aufgaben gemeinsam erfolgreich zu meistern. Dabei wurde Christoph Maetz von Büsra Isik, Carmen Oesterreich und Jan-Peter Röderer vom SPD-Ortsverein Eberbach-Schönbrunn unterstützt.

Sie begleiteten die Gruppen durch den Tag, gaben hilfreiche Tipps und standen bei Herausforderungen zur Seite. Ein besonderes Highlight war das Zusammensetzen magischer Baumscheiben, in die Tugenden eingebrannt waren, die eine echte Räuberbande auszeichnen. In zwei Gruppen – am Vormittag und am Nachmittag – setzten die Kinder jeweils sechs Teile zu einem Gesamtbild zusammen. Neben Köpfchen war auch Bewegung gefragt: Beim Sackhüpfen waren Schnelligkeit und Geschicklichkeit entscheidend – besonders als es galt, silberne Löffel zu ergattern. Deutlich anspruchsvoller wurde es beim „Burggraben“: Die Überquerung des symbolischen Neckars erforderte Teamgeist. Doch nach kurzer Zeit funktionierte die Zusammenarbeit so gut, dass selbst drei Kinder gemeinsam auf einem kleinen Stein das andere Ufer erreichten. Zu den Höhepunkten des Tages zählten neben dem Versteckspiel vor der „Polizei“ – das sich entgegen erster Zurückhaltung großer Beliebtheit erfreute – vor allem der Bau spektakulärer Räuberhöhlen und Verstecke.

