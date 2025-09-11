Bobenheim-Roxheim – Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10.09.2025, gegen 19:05 Uhr, kam es in der Max-Planck-Straße in 67240 Bobenheim-Roxheim zu einer Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss. Die Polizei konnte den Täter ermitteln. Der 62-Jährige Mann aus Bobenheim-Roxheim befuhr die Max-Planck-Straße in Fahrtrichtung Frankenthaler Straße. Hierbei kam er zu weit nach rechts und touchierte den Außenspiegel eines am rechten Straßenrand parkenden PKW. Daraufhin setzte der 62-Jährige seine Fahrt in Richtung Frankenthaler Straße fort und kollidierte erneut, diesmal frontal mit einem ebenfalls am rechten Straßenrand geparkten PKW. Auch dieser Zusammenstoß hinderte den Fahrer nicht seine Fahrt fortzusetzten. Er bog zunächst nach links in die Frankenthaler Straße ein, kehrte jedoch nach kurzer Zeit zurück in die Max-Planck-Straße, parkte seinen PKW in Mitten der Straße und entfernte sich anschließend fußläufig. Durch die Polizei konnte der Fahrer im Anschluss ermittelt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,72 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Weiter konnten am PKW des Fahrers diverse weitere Schäden festgestellt werden. Die aktuell bekannten Schäden belaufen sich auf insgesamt ca. 8500 Euro. Sollten Sie ebenfalls am Unfall beteiligt gewesen sein oder sachdienliche Hinweise geben können, dann melden Sie dies bitte der Polizei. Die Polizei rät bei Alkoholkonsum das Fahrzeug stehen zu lassen. Sie gefährden nicht nur Sich sondern auch andere. Des Weiteren stellt eine Verkehrsunfallflucht kein Kavaliersdelikt da. Sollten sie keine Schadensregulierung betreiben können melden sie den Unfall der Polizei.

