Weinheim – An den Schulen besser aufpassen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Diese Banner gehören zum Schulanfang wie der Ranzen und die Tüte: „Schule hat begonnen“ steht auf einem breiten gelben Transparent, das jetzt wieder an allen Weinheimer Grundschulen hängt – so wie im ganzen Land. In Weinheim zeigt sich seit vielen Jahren die Verkehrswacht e.V. für diese Sensibilisierung verantwortlich. Jetzt trafen sich am Eingang der Zweiburgenschule in der Weststadt Tim Scheil, der im Amt für Bildung und Sport für die Schulen zuständig ist, die Verkehrswacht-Vorsitzende Barbara Ank-Jurczyk und Verkehrswacht-Urgestein Hartmut Müller, um sich von der gut sichtbaren Anbringung zu vergewissern. An allen Weinheimer Grundschulen hängen jetzt diese Banner, um auf achtsames Fahren hinzuweisen, wenn am Montag die Schule beginnt. Hartmut Müller verwies auch auf die Unfallkasse Baden-Württemberg, die landesweit die Herstellung der Banner für die Verkehrswacht finanziert. Der städtische Bauhof ist in Kooperation jeweils für Anbringen zuständig.

Quelle: Stadt Weinheim