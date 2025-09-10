Speyer – VIDEO NACHTRAG – Lkw-Unfall

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bei MRN-News bereits berichtet, kam es heute Morgen, am 10. September 2025, auf der Brücke in der Schifferstadter Straße in Fahrtrichtung Speyer zu einem LKW-Unfall.



Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr waren im Einsatz. Zeitweise musste die Fahrbahn gesperrt werden. Nach aktuellen Informationen gab es keine verletzten Personen. Inzwischen ist die Straße wieder komplett für den Verkehr freigegeben. MRN-News wird nachberichten.