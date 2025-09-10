Speyer – Historisches Museum der Pfalz beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Im Rahmen der bundesweiten Veranstaltung „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 14. September 2025, bietet das Historische Museum der Pfalz freien Eintritt in die Ausstellungen „Horst Hamann – Kaiserdom zu Speyer. Vertical Photographs“ und „Kreuz und Krone“ an.

Das Museum liegt in unmittelbarer Nähe zum Dom und betont im Zusammenspiel mit der sakralen Architektur seine enge städtebauliche und thematische Verbindung. In der Fotoausstellung „Horst Hamann“ zeigen Schwarzweiß-Aufnahmen in eindrucksvoller Weise die erhabene Schlichtheit und die Harmonie des fast 1000-jährigen Bauwerks.

Eines der Highlights in der Sammlungsausstellung „Kreuz und Krone“ sind die Funde aus den salischen Königs- und Kaisergräbern. Damit bietet die Ausstellung eine inhaltlich spannende Ergänzung zum Besuch des Domes und der Krypta.

Neben den beiden Schauen zeigt das Museum noch bis zum 26. Oktober die kulturhistorische Ausstellung „Caesar und Kleopatra“ und bis zum 1. Februar die Familien-Ausstellung „Der kleine Drache Kokosnuss & andere Figuren“.

Weitere Informationen zum Historischen Museum der Pfalz unter www.museum.speyer.de

Foto: Blick vom Historischen Museum der Pfalz auf den Dom. Foto: Copyright Horst Hamann

Quelle-Historisches Museum der Pfalz Speyer

