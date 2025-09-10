Sinsheim – Treffen der „Best Ager“ 18. September

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag den 18.09.25 treffen sich die Best Ager ab 14:30 Uhr im Nachbarschafts-Café der Carl-Orff-Schule. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Angesprochen darf sich hier jeder fühlen, der aktiv bei der Planung und Durchführung von Angeboten und Projekten im Senioren Netzwerk Sinsheim mitwirken möchte oder mehr darüber erfahren möchte. Getreu dem Motto „von Sinsheimern für Sinsheimer“ – nicht lange „schwätzen“, sondern zügig ins „Machen“ kommen. Geplant sind ein zwangloses Kennenlernen und Vernetzen sowie die Sammlung erster Ideen. Die Seniorenbeauftragte Eva Auwärter und das Senioren Netzwerk Sinsheim freuen sich auf zahlreiche interessierte Mitwirkende. Für Nachfragen und Anregungen steht Frau Auwärter unter Tel: 07261 404-267 oder per E-Mail an familie@sinsheim.de gerne zu Verfügung.
Quelle: Stadt Sinsheim