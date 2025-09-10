Sinsheim – „Quo vadis, Sonntagsbus?“ Zukunftswerkstatt am 18. September

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag den 18.09.25 um 9:00 Uhr lädt die Volkshochschule in Kooperation mit dem Senioren Netzwerk Sinsheim interessierte Bürger zur Zukunftswerkstatt Sonntagsbus ein. Der Sonntagsbus ist seit mehr als 20 Jahren unterwegs, um insbesondere alleinstehenden älteren Menschen den Sonntag mit einem Tagesausflug zu versüßen und gleichzeitig durch schöne, gemeinsame Erlebnisse auch Einsamkeit vorzubeugen. Die Fahrten werden über Fördergelder subventioniert, um auch bei kleiner Rente die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Seit vielen Jahren kümmert sich ein Team kreativer und motivierter Organisatoren um die Planung und den Ablauf der Fahrten, dabei werden sie durch weitere ehrenamtliche Helfer unterstützt. In dieser Sonntagsbus-Saison wurde allerdings deutlich, dass die Planung und Durchführung der Fahrten trotz der engagierten Helfer immer anspruchsvoller werden. Daher entstand die Idee, eine ergebnisoffene Zukunftswerkstatt abzuhalten, für alle die aktiv bei der Planung und Durchführung von Fahrten mithelfen möchten. Die Wünsche und Bedürfnisse der älteren Generation, haben sich in den letzten 20 Jahren verändert. Die Zukunftswerkstatt bietet die Möglichkeit, das jetzige Konzept zu überprüfen und ggf. anzupassen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um Anmeldung bei der VHS unter der Tel. 07261 65770 gebeten.

Quelle: Stadt Sinsheim