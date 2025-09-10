Schwetzingen – Bürger lernen Leben zu retten – Zur „Woche der Wiederbelebung“ trainiert das Team der Anästhesie und Intensivmedizin Reanimation im Ernstfall mit Schwetzinger Bürgern und Schülern

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 22. bis 28. September 2023 findet bundesweit die Woche der Wiederbelebung statt. Ein willkommener Anlass für das Experten-Team der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin der GRN-Klinik Schwetzingen, um die wichtigsten Wiederbelebungsmaßnahmen „Prüfen. Rufen. Drücken“ in Erinnerung zu rufen. Dafür sind Dr. Julian Sänger, Leitender Oberarzt, und seine Kollegen gemeinsam mit der studentischen Initiative „First Aid for All“ aus Mannheim in der Schwetzinger Fußgängerzone präsent. Am Freitag, 26. September, sind ab 10 Uhr alle Passanten auf den Kleinen Planken eingeladen, sich zu informieren oder altes Wissen aufzufrischen.

Außerdem trainieren die Experten mit Schülern der neunten Klasse des Privatgymnasiums am Mittwoch, 24. September, die Laienreanimation.

Denn ein Notfall kann sich überall ereignen: In der Schule wie auch im Büro, beim Sport oder daheim. „Solche Situationen passieren häufig im privaten Umfeld“, erklärt Dr. Sänger. „Dann geht es darum, das Leben einer uns nahestehenden Person zu retten, wie unsere Eltern, Kinder, Freunde oder Arbeitskollegen.“ Dabei zählt jede Sekunde, denn das Gehirn kann bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand höchstens drei bis fünf Minuten überleben. Bereits nach drei Minuten ohne Sauerstoff kann es zu bleibenden Schäden am Gehirn kommen. Doch nur bei rund 40 Prozent der Herzstillstände in Deutschland führen Ersthelfer die lebensrettenden Handgriffe aus.

„Wir wollen den Menschen die Angst nehmen, etwas falsch zu machen“, sagt der Leitende Oberarzt. „Für einen Laien ist es oft schon ausreichend, wenn er zehn Minuten eine Herzdruckmassage durchführt. Die Beatmung von Mund zu Nase ist in vielen Fällen wegen unseres gut funktionierenden Rettungssystems in Deutschland nicht nötig.“

Nähere Infos gibt es im Internet unter www.fimm-online.de/first-aid-for-all/ und www.einlebenretten.de

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH Schwetzingen