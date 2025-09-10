Rhein-Pfalz-Kreis – Schwimmbereich im Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim am 10. und 11.09.2025 geschlossen

Rhein-Pfalz-Kreis/Maydorf/Metropolregion Rhein-Neckar.Schwimmbereich im Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim am 10. und 11.09.2025 wegen technischem Defekt geschlossen.Saunabereich ist wie üblich geöffnet.

Der Schwimmbereich des Kreisbades Heidespaß Maxdorf-Lambsheim muss am 10.09. und 11.09.2025 wegen eines technischen Defekts ganztägig geschlossen bleiben. Weitere Infos folgen, sobald bekannt.

Der Saunabereich ist davon nicht betroffen und hat zu den üblichen Zeiten für Sie geöffnet.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis Bäder Team