Mannheim – Zwei Spielplätze in Seckenheim erneuert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Gute Nachrichten für Familien in Seckenheim: Die Spielplätze in der Kloppenheimer Straße und der Ihringer Straße sind frisch saniert. Gestern eröffnete Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell zusammen mit Menschen aus der Nachbarschaft feierlich beide Spielplätze.

Spielplatz Kloppenheimer Straße

Den Spielplatz in der Kloppenheimer Straße hat die Stadt Mannheim seit Juni 2025 saniert. Jetzt gibt es eine neue Kletterstrecke, Reckstangen, Sandsteine zum Hüpfen und für die Jüngsten eine Sandbaustelle. Die Tischtennisplatte gibt es weiterhin, die Bänke wurden erneuert. In dieses Projekt investierte der Stadtraumservice Mannheim 80.000 Euro.

„Spielplätze sind wichtig! Nicht nur für die Kinder selbst, sondern auch für die Gesellschaft. In unserer Nachbarschaft schaffen wir Orte, an denen Kinder geschützt spielen können, während Eltern sich begegnen, Austausch stattfindet und sich das Gemeinschaftsgefühl über alle Stadtteile hinweg stärkt“, so Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Spielplatz Ihringer Straße

Die gleiche Summe wurde in der Ihringer Straße investiert. Hier konnte der Stadtraumservice von dem Geld besonders viel machen, denn den Bau haben eigene Auszubildende (Garten- und Landschaftsbau) übernommen. Der neue Spielplatz lockt mit einem abenteuerlichen Parcours aus Felsen und Holz-Elementen. Im Sandspielbereich ist eine „Baustelle“ mit zwei Podesten entstanden, von denen eines mit dem Rollstuhl befahrbar ist. Außerdem gibt es ein Fernrohr und viele Möglichkeiten zum Balancieren und Hüpfen. Auf der neuen Doppelschaukel können zwei Kinder nebeneinander schaukeln. Einer der beiden Sitze ist extra breit, der andere ist mit einem Gurt ausgestattet. Auf der Spielwelle lässt sich sowohl klettern als auch „abhängen“ und eine freundliche Schnecke aus Holz lädt kleinere Kinder zum Klettern und Reiten ein. Die Eingangsbereiche des Spielplatzes sind jetzt barrierefrei.

Geplant wurde zusammen mit Menschen vor Ort

Bei der Planung für beide Spielplätze hat die Stadt Mannheim Anliegen von Menschen aus der Nachbarschaft berücksichtigt. Für den Spielplatz in der Kloppenheimer Straße haben Kinder bei der „68DEINS! Kinder- und Jugendversammlung Seckenheim 2023″ ihre Anliegen genannt. Die Planung für den Spielplatz in der Ihringer Straße wurde im Februar 2024 vor Ort mit Eltern, Kindern und Mitgliedern des Bezirksbeirats besprochen. Danach wurde die Planung überarbeitet.

Spielplatzkonzept weiter umgesetzt

Beide Spielplätze waren im Spielplatzkonzept zur Sanierung vorgesehen. Das Konzept wurde vom Gemeinderat beschlossen und gibt vor, welche Spielplätze die Stadt Mannheim erneuern soll.

Mannheim ist kinderfreundliche Kommune

Die Stadt Mannheim trägt das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“. Sie macht auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen aufmerksam und stärkt sie. Die Sanierung von Spielplätzen trägt dazu bei, Mannheim noch kinderfreundlicher zu machen.

Quelle: Stadt Mannheim