Mannheim – Streckensperrung zwischen Wallstadt Ost und Heddesheim

Mannheim/Heddesheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Gleiserneuerungsarbeiten muss der Streckenabschnitt zwischen Wallstadt Ost und Heddesheim Bahnhof von Montag, 15. September bis einschließlich Freitag, 26. September 2025 ganztägig für den Bahnverkehr gesperrt werden.
Linie 5A
verkürzter Linienweg zwischen MA Hauptbahnhof und Wallstadt Ost
Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen auf dem restlichen Linienweg
Schienenersatzverkehr (SEV)
Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Wallstadt Ost und Heddesheim Bahnhof
Ersatzbusse warten in Wallstadt Ost auf ankommende rnv-Bahnlinien aus Richtung MA Hauptbahnhof
Am Haltepunkt Wallstadt Ost hält der Ersatzbus in Richtung Heddesheim an der benachbarten Haltestelle der rnv-Buslinie 57 in Richtung Feudenheim
Ersatzbusse halten zusätzlich auch an der Haltestelle Heddesheim Rathaus
Quelle rnv