Mannheim – Speiseöl und Getränkeleergutkästen aus Hinterhof einer Gaststätte gestohlen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) In der Zeit von Freitag, 22:00 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus dem umzäunten Hinterhof einer Gaststätte in der Käfertaler Straße 15 weiße 10-Liter-Kanister frisches Speiseöl, 17 weiße 15-Liter-Kanister altes Speiseöl sowie 21 Getränkeleergutkästen.

Der gesamte Diebstahlschaden lässt sich auf etwa 400,00 Euro beziffern.

Ersten Ermittlungen zufolge überstiegen die Täter den Zaun zum Hinterhof und beförderten das Diebesgut im Anschluss mittels einer dort befindlichen Leiter über die Grundstücksgrenze. Eine Ölspur von der Gaststätte entlang der Käfertaler Straße zur Kußmaulstraße lässt vermuten, dass es sich hierbei um den Fluchtweg handelte. Da die Spur sich dort abrupt verliert, liegt ein Abtransport mittels eines Fahrzeuges von dort aus nahe.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder Hinweise zum Abtransport des Diebesguts mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.