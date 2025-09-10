Ludwigshafen – SPD Ruchheim – Felix Lieser einstimmig als Vorsitzender gewählt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Donnerstag, 04.09.2025, hat der SPD-Ortsverein Ruchheim seine Mitgliederversammlung durchgeführt, dabei auf die zurückliegenden beiden Jahre geblickt und einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherige 1. Vorsitzende Michael Hwasta gibt sein Amt an Felix Lieser (33) ab. Felix Lieser war bisher als Geschäftsführer im Ortsverein aktiv und wurde einstimmig zum ersten Vorsitzenden gewählt. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Siegward Dittmann wiedergewählt, als Geschäftsführer wählten die Mitglieder Michael Hwasta. Für den Vorstand fungieren weiterhin Karin Epple (Kassiererin), Monika Schrader (Schriftführerin) und Johannes Vogt (Kommissarischer Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit). Das Amt der Revisoren bekleiden Christa Merz, Peter Schuler und Peter Eisenberg.

Felix Lieser: „Ich habe ein starkes, engagiertes Team mit dem ich zusammenarbeiten darf und dafür bin ich sehr dankbar. Ich fühle mich geehrt und ich freue mich über das große Vertrauen meines Ortsvereins in mich. Eine Partei, die sich im Angesicht geschichtlicher Entwicklungen stets wandeln muss, muss dabei trotzdem immer die Kompassnadel gerade halten. Die SPD geht nie den leichtesten Weg aber nichtsdestotrotz geht sie ihn. Soziale Gerechtigkeit, soziale und finanzielle Absicherung der/des Einzelnen und Frieden in unserem Land können schnell zerstört werden aber der Prozess sie auf- und auszubauen zieht sich manchmal über Jahrzehnte. Teil dessen zu werden gibt mir Mut und Kraft.“

Quelle – SPD Ortsverein Ruchheim