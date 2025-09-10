Ludwigshafen – Kinderfest zum Weltkindertag am 19. September

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in diesem Jahr freuen wir uns über die Möglichkeit, in der Rhein-Galerie ein weiteres Kinderfest anlässlich des diesjährigen Weltkindertages ausrichten zu können. „Es ist wichtig, dass wir den Weltkindertag ernst nehmen und immer wieder den Schutz unserer Kinder in den Fokus nehmen. Das tun wir mit vielen wichtigen Angeboten des Kinderschutzbundes,“, so Marion Schneid, Vorsitzende des Kinderschutzbundes. „Wir nutzen den Weltkindertag aber auch gerne, um mit vielen Kooperationspartnern und der Rhein-Galerie einen schönen Nachmittag für Kinder unserer Stadt zu gestalten.“ Mit dabei ist erneut Mr. Kunterbunt mit seiner Comedy-Zauberei und Mitmach-Jonglage. Der Kunstverein Ludwigshafen e.V. unArtig wird mit einem Kunstworkshop das Fest bereichern. Da an diesem Tag auch der Tag der Zivilcourage ist, wird vom KrimiRat Ludwigshafen in Kooperation mit dem Netzwerk Zivilcourage Rheinland-Pfalz ein Glücksrad unter dem Motto „Das Courage-Glücksrad – Deine Superkraft im Einsatz!“ angeboten. Bei dem Aktionsstand der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte sind Nostalgiespiele angesagt. Die Schulsozialarbeit Stadtjugendamt Ludwigshafen hält ein Spiel- und Kreativangebot unter dem Motto „Hand in Hand durchs Abenteuer Schule“ vor. Freuen können sich die Kinder auch auf eine Schokokuss-Wurfmaschine, einen Malwettbewerb, das Kinderschminken und weitere tolle Spielstationen. „Jedes Los ein Gewinn“ – so lautet das Motto der Tombola, die nicht nur Kinderherzen höherschlagen lässt.

Wir laden alle Kinder zum Weltkindertag am Freitag, den 19.09.2025 von 15.00 bis 18.00 Uhr in die Rhein-Galerie / Erdgeschoss am Brunnen herzlich ein und hoffen, dass viele kommen.

Quelle: Deutscher Kinderschutzbund

Ortsverband Ludwigshafen e.V.