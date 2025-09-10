  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.09.2025, 12:28 Uhr

Ludwigshafen – Kinderfest zum Weltkindertag am 19. September

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in diesem Jahr freuen wir uns über die Möglichkeit, in der Rhein-Galerie ein weiteres Kinderfest anlässlich des diesjährigen Weltkindertages ausrichten zu können. „Es ist wichtig, dass wir den Weltkindertag ernst nehmen und immer wieder den Schutz unserer Kinder in den Fokus nehmen. Das tun wir mit vielen wichtigen Angeboten des Kinderschutzbundes,“, so Marion Schneid, Vorsitzende des Kinderschutzbundes. „Wir nutzen den Weltkindertag aber auch gerne, um mit vielen Kooperationspartnern und der Rhein-Galerie einen schönen Nachmittag für Kinder unserer Stadt zu gestalten.“ Mit dabei ist erneut Mr. Kunterbunt mit seiner Comedy-Zauberei und Mitmach-Jonglage. Der Kunstverein Ludwigshafen e.V. unArtig wird mit einem Kunstworkshop das Fest bereichern. Da an diesem Tag auch der Tag der Zivilcourage ist, wird vom KrimiRat Ludwigshafen in Kooperation mit dem Netzwerk Zivilcourage Rheinland-Pfalz ein Glücksrad unter dem Motto „Das Courage-Glücksrad – Deine Superkraft im Einsatz!“ angeboten. Bei dem Aktionsstand der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte sind Nostalgiespiele angesagt. Die Schulsozialarbeit Stadtjugendamt Ludwigshafen hält ein Spiel- und Kreativangebot unter dem Motto „Hand in Hand durchs Abenteuer Schule“ vor. Freuen können sich die Kinder auch auf eine Schokokuss-Wurfmaschine, einen Malwettbewerb, das Kinderschminken und weitere tolle Spielstationen. „Jedes Los ein Gewinn“ – so lautet das Motto der Tombola, die nicht nur Kinderherzen höherschlagen lässt.

Wir laden alle Kinder zum Weltkindertag am Freitag, den 19.09.2025 von 15.00 bis 18.00 Uhr in die Rhein-Galerie / Erdgeschoss am Brunnen herzlich ein und hoffen, dass viele kommen.

Quelle: Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Ludwigshafen e.V.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Sinsheim – „Quo vadis, Sonntagsbus?“ Zukunftswerkstatt am 18. September

    • Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag den 18.09.25 um 9:00 Uhr lädt die Volkshochschule in Kooperation mit dem Senioren Netzwerk Sinsheim interessierte Bürger zur Zukunftswerkstatt Sonntagsbus ein. Der Sonntagsbus ist seit mehr als 20 Jahren unterwegs, um insbesondere alleinstehenden älteren Menschen den Sonntag mit einem Tagesausflug zu versüßen und gleichzeitig durch schöne, gemeinsame Erlebnisse ... Mehr lesen»

      • Landau – Ein Stickeralbum für die Freiwillige Feuerwehr Landau

    • Landau – Ein Stickeralbum für die Freiwillige Feuerwehr Landau
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das einzigartige Stickeralbum der Freiwilligen Feuerwehr Landau in der Pfalz ist ab dem 13.09.2025 beim EDEKA Kissel SBK Landau in der Johannes-Kopp-Straße erhältlich Die Freiwillige Feuerwehr Landau in der Pfalz freut sich, die Einführung ihres neuen und einzigartigen Stickeralbums bekanntzugeben, das ab dem 13.09.2025 exklusiv im EDEKA Kissel SBK Landau ... Mehr lesen»

      • Speyer – ERSTMELDUNG – LKW Unfall in der Schifferstadter Straße

    • Speyer – ERSTMELDUNG – LKW Unfall in der Schifferstadter Straße
      Speyer/ Metropolregion Rhein-Neckar. Heute kam es zu einem LKW Unfall auf der Brücke in der Schifferstadter Straße.Die Straße ist teilweise gesperrt. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Näheres ist nicht bekannt. Es wird nachberichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»

      • Mannheim – Zwei Spielplätze in Seckenheim erneuert

    • Mannheim – Zwei Spielplätze in Seckenheim erneuert
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Gute Nachrichten für Familien in Seckenheim: Die Spielplätze in der Kloppenheimer Straße und der Ihringer Straße sind frisch saniert. Gestern eröffnete Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell zusammen mit Menschen aus der Nachbarschaft feierlich beide Spielplätze. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Spielplatz Kloppenheimer Straße Den Spielplatz in der Kloppenheimer Straße hat die Stadt ... Mehr lesen»

      • Ladenburg – Fachwerk-Triennale: Symposium am 23. September

    • Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Leitmotiv „Resiliente Fachwerkstädte – Quartiere der Zukunft“ macht die Fachwerk-Triennale 2025 Station in Ladenburg. Nach erfolgreichen Terminen in weiteren Fachwerkstädten ist die Römerstadt am Dienstag, 23. September 2025, Gastgeberin der bundesweiten Veranstaltungsreihe. Im Mittelpunkt steht das Thema „Wärmewende und Denkmalschutz richtig anpacken“. Diskutiert werden innovative Konzepte der Energieerzeugung, ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Schwimmbereich im Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim am 10. und 11.09.2025 geschlossen

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Schwimmbereich im Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim am 10. und 11.09.2025 geschlossen
      Rhein-Pfalz-Kreis/Maydorf/Metropolregion Rhein-Neckar.Schwimmbereich im Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim am 10. und 11.09.2025 wegen technischem Defekt geschlossen.Saunabereich ist wie üblich geöffnet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Schwimmbereich des Kreisbades Heidespaß Maxdorf-Lambsheim muss am 10.09. und 11.09.2025 wegen eines technischen Defekts ganztägig geschlossen bleiben. Weitere Infos folgen, sobald bekannt. Der Saunabereich ist davon nicht betroffen und hat zu den üblichen ... Mehr lesen»

      • Mannheim/Ludwigshafen – Job, Familie, Karriere: Digitale Vorträge zu „Existenzgründung“ und „Wiedereinstieg“

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie macht man sich selbstständig? Wie gelingt der berufliche Wiedereinstieg? Antworten auf dies Fragen liefern die beiden nächsten kostenlosen Vorträge der digitalen Informationsreihe „Job | Familie | Karriere“ für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Es gibt viele unterschiedliche Gründe, sich selbstständig zu ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Pumpwerk-Kinderfreizeit im Zeichen von Harry Potter

    • Hockenheim – Pumpwerk-Kinderfreizeit im Zeichen von Harry Potter
      Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Magische Tage voller Abenteuer Ein Hauch von Magie lag in der Luft, als Kinder aus Hockenheim zusammen mit dem Team des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk in eine ganz besondere Freizeit starteten: Inspiriert von der Welt Harry Potters erlebten sie eine spannende Woche voller Zauberei, Abenteuer und Gemeinschaft. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zum ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Erneut mehrere betrügerische Anrufe

    • Ludwigshafen – Erneut mehrere betrügerische Anrufe
      Ludwigshafen / Frankenthal / Mutterstadt (ots) Am Dienstag (09.09.2025) wurden der Polizei zehn betrügerische Anrufe im Bereich Frankenthal, Maxdorf, Ellerstadt, Friedelsheim und Mutterstadt gemeldet. Die Betrüger gaben sich bei den Angerufenen als Polizeibeamte aus und versuchten zumeist unter dem Vorwand, dass es in der Nähe zu Einbrüchen kam, Informationen über Wertgegenstände oder Bargeld zu erlangen. ... Mehr lesen»

      • Mainz – 10 Jahre Gemeindeschwesterplus

    • Mainz – 10 Jahre Gemeindeschwesterplus
      Mainz – Vom Modellprojekt zum Landesprogramm: Gemeindeschwesterplus 2025 flächendeckend in Rheinland-Pfalz etabliert Die Erfolgsgeschichte von Gemeindeschwesterplus begann im Jahr 2015 in neun rheinland-pfälzischen Modellkommunen. Zu seinem zehnjährigen Jubiläum ist es als Landesprogramm flächendeckend in Rheinland-Pfalz verfügbar und über die Landesgrenzen hinaus bekannt. „Mit dem Programm schaffen wir in Rheinland-Pfalz Strukturen, um die Menschen zu erreichen, ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com