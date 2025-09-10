Landau – Vollbrand eines LKW-Anhängers in Essingen

Essingen/südlicche Weinstraße / Landau (ots) Am späten Dienstagabend (09.09.2025 gegen 22:45 Uhr) rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Einsatz in der Kirchstraße in Essingen aus. Dort wurde der Vollbrand eines LKW-Anhängers eines Schaustellerbetriebs festgestellt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Sachschadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Weitere Gebäude oder Fahrzeuge wurden durch den Brand nicht beschädigt.
-
-
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 20. September erforschen Kinder von neun bis zwölf Jahren in einem dreistündigen Kurs ab 9.45 Uhr gemeinsam mit der ScienceLab-Leiterin Dr. Sabine Rosenberger in spannenden Experimenten und mit viel Spaß die Bedeutung, Fähigkeiten und Eigenschaften von Wasser. Eine Anmeldung ist bei der Volkshochschule bis 16. September unter 06221 ... Mehr lesen»
- Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 22. bis 28. September 2023 findet bundesweit die Woche der Wiederbelebung statt. Ein willkommener Anlass für das Experten-Team der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin der GRN-Klinik Schwetzingen, um die wichtigsten Wiederbelebungsmaßnahmen „Prüfen. Rufen. Drücken“ in Erinnerung zu rufen. Dafür sind Dr. Julian Sänger, Leitender Oberarzt, und seine Kollegen gemeinsam mit ... Mehr lesen»
- Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag den 18.09.25 treffen sich die Best Ager ab 14:30 Uhr im Nachbarschafts-Café der Carl-Orff-Schule. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Angesprochen darf sich hier jeder fühlen, der aktiv bei der Planung und Durchführung von Angeboten und Projekten im Senioren Netzwerk Sinsheim mitwirken möchte oder mehr darüber erfahren möchte. Getreu ... Mehr lesen»
- Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag den 18.09.25 um 9:00 Uhr lädt die Volkshochschule in Kooperation mit dem Senioren Netzwerk Sinsheim interessierte Bürger zur Zukunftswerkstatt Sonntagsbus ein. Der Sonntagsbus ist seit mehr als 20 Jahren unterwegs, um insbesondere alleinstehenden älteren Menschen den Sonntag mit einem Tagesausflug zu versüßen und gleichzeitig durch schöne, gemeinsame Erlebnisse ... Mehr lesen»
- Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das einzigartige Stickeralbum der Freiwilligen Feuerwehr Landau in der Pfalz ist ab dem 13.09.2025 beim EDEKA Kissel SBK Landau in der Johannes-Kopp-Straße erhältlich Die Freiwillige Feuerwehr Landau in der Pfalz freut sich, die Einführung ihres neuen und einzigartigen Stickeralbums bekanntzugeben, das ab dem 13.09.2025 exklusiv im EDEKA Kissel SBK Landau ... Mehr lesen»
- Speyer/ Metropolregion Rhein-Neckar. Heute kam es zu einem LKW Unfall auf der Brücke in der Schifferstadter Straße.Die Straße ist teilweise gesperrt. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Näheres ist nicht bekannt. Es wird nachberichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Gute Nachrichten für Familien in Seckenheim: Die Spielplätze in der Kloppenheimer Straße und der Ihringer Straße sind frisch saniert. Gestern eröffnete Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell zusammen mit Menschen aus der Nachbarschaft feierlich beide Spielplätze. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Spielplatz Kloppenheimer Straße Den Spielplatz in der Kloppenheimer Straße hat die Stadt ... Mehr lesen»
- Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Leitmotiv „Resiliente Fachwerkstädte – Quartiere der Zukunft“ macht die Fachwerk-Triennale 2025 Station in Ladenburg. Nach erfolgreichen Terminen in weiteren Fachwerkstädten ist die Römerstadt am Dienstag, 23. September 2025, Gastgeberin der bundesweiten Veranstaltungsreihe. Im Mittelpunkt steht das Thema „Wärmewende und Denkmalschutz richtig anpacken“. Diskutiert werden innovative Konzepte der Energieerzeugung, ... Mehr lesen»
- Rhein-Pfalz-Kreis/Maydorf/Metropolregion Rhein-Neckar.Schwimmbereich im Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim am 10. und 11.09.2025 wegen technischem Defekt geschlossen.Saunabereich ist wie üblich geöffnet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Schwimmbereich des Kreisbades Heidespaß Maxdorf-Lambsheim muss am 10.09. und 11.09.2025 wegen eines technischen Defekts ganztägig geschlossen bleiben. Weitere Infos folgen, sobald bekannt. Der Saunabereich ist davon nicht betroffen und hat zu den üblichen ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie macht man sich selbstständig? Wie gelingt der berufliche Wiedereinstieg? Antworten auf dies Fragen liefern die beiden nächsten kostenlosen Vorträge der digitalen Informationsreihe „Job | Familie | Karriere“ für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Es gibt viele unterschiedliche Gründe, sich selbstständig zu ... Mehr lesen»
