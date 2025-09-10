  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.09.2025, 13:00 Uhr

Landau – Vollbrand eines LKW-Anhängers in Essingen

Essingen/südlicche Weinstraße / Landau (ots) Am späten Dienstagabend (09.09.2025 gegen 22:45 Uhr) rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Einsatz in der Kirchstraße in Essingen aus. Dort wurde der Vollbrand eines LKW-Anhängers eines Schaustellerbetriebs festgestellt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Sachschadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Weitere Gebäude oder Fahrzeuge wurden durch den Brand nicht beschädigt.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – ScienceLab-Forschervormittag „Wasser ist nicht nur zum Waschen da“

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 20. September erforschen Kinder von neun bis zwölf Jahren in einem dreistündigen Kurs ab 9.45 Uhr gemeinsam mit der ScienceLab-Leiterin Dr. Sabine Rosenberger in spannenden Experimenten und mit viel Spaß die Bedeutung, Fähigkeiten und Eigenschaften von Wasser. Eine Anmeldung ist bei der Volkshochschule bis 16. September unter 06221 ... Mehr lesen»

      • Schwetzingen – Bürger lernen Leben zu retten – Zur „Woche der Wiederbelebung“ trainiert das Team der Anästhesie und Intensivmedizin Reanimation im Ernstfall mit Schwetzinger Bürgern und Schülern

    • Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 22. bis 28. September 2023 findet bundesweit die Woche der Wiederbelebung statt. Ein willkommener Anlass für das Experten-Team der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin der GRN-Klinik Schwetzingen, um die wichtigsten Wiederbelebungsmaßnahmen „Prüfen. Rufen. Drücken“ in Erinnerung zu rufen. Dafür sind Dr. Julian Sänger, Leitender Oberarzt, und seine Kollegen gemeinsam mit ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Treffen der „Best Ager“ 18. September

    • Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag den 18.09.25 treffen sich die Best Ager ab 14:30 Uhr im Nachbarschafts-Café der Carl-Orff-Schule. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Angesprochen darf sich hier jeder fühlen, der aktiv bei der Planung und Durchführung von Angeboten und Projekten im Senioren Netzwerk Sinsheim mitwirken möchte oder mehr darüber erfahren möchte. Getreu ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – „Quo vadis, Sonntagsbus?“ Zukunftswerkstatt am 18. September

    • Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag den 18.09.25 um 9:00 Uhr lädt die Volkshochschule in Kooperation mit dem Senioren Netzwerk Sinsheim interessierte Bürger zur Zukunftswerkstatt Sonntagsbus ein. Der Sonntagsbus ist seit mehr als 20 Jahren unterwegs, um insbesondere alleinstehenden älteren Menschen den Sonntag mit einem Tagesausflug zu versüßen und gleichzeitig durch schöne, gemeinsame Erlebnisse ... Mehr lesen»

      • Landau – Ein Stickeralbum für die Freiwillige Feuerwehr Landau

    • Landau – Ein Stickeralbum für die Freiwillige Feuerwehr Landau
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das einzigartige Stickeralbum der Freiwilligen Feuerwehr Landau in der Pfalz ist ab dem 13.09.2025 beim EDEKA Kissel SBK Landau in der Johannes-Kopp-Straße erhältlich Die Freiwillige Feuerwehr Landau in der Pfalz freut sich, die Einführung ihres neuen und einzigartigen Stickeralbums bekanntzugeben, das ab dem 13.09.2025 exklusiv im EDEKA Kissel SBK Landau ... Mehr lesen»

      • Speyer – ERSTMELDUNG – LKW Unfall in der Schifferstadter Straße

    • Speyer – ERSTMELDUNG – LKW Unfall in der Schifferstadter Straße
      Speyer/ Metropolregion Rhein-Neckar. Heute kam es zu einem LKW Unfall auf der Brücke in der Schifferstadter Straße.Die Straße ist teilweise gesperrt. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Näheres ist nicht bekannt. Es wird nachberichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»

      • Mannheim – Zwei Spielplätze in Seckenheim erneuert

    • Mannheim – Zwei Spielplätze in Seckenheim erneuert
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Gute Nachrichten für Familien in Seckenheim: Die Spielplätze in der Kloppenheimer Straße und der Ihringer Straße sind frisch saniert. Gestern eröffnete Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell zusammen mit Menschen aus der Nachbarschaft feierlich beide Spielplätze. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Spielplatz Kloppenheimer Straße Den Spielplatz in der Kloppenheimer Straße hat die Stadt ... Mehr lesen»

      • Ladenburg – Fachwerk-Triennale: Symposium am 23. September

    • Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Leitmotiv „Resiliente Fachwerkstädte – Quartiere der Zukunft“ macht die Fachwerk-Triennale 2025 Station in Ladenburg. Nach erfolgreichen Terminen in weiteren Fachwerkstädten ist die Römerstadt am Dienstag, 23. September 2025, Gastgeberin der bundesweiten Veranstaltungsreihe. Im Mittelpunkt steht das Thema „Wärmewende und Denkmalschutz richtig anpacken“. Diskutiert werden innovative Konzepte der Energieerzeugung, ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Schwimmbereich im Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim am 10. und 11.09.2025 geschlossen

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Schwimmbereich im Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim am 10. und 11.09.2025 geschlossen
      Rhein-Pfalz-Kreis/Maydorf/Metropolregion Rhein-Neckar.Schwimmbereich im Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim am 10. und 11.09.2025 wegen technischem Defekt geschlossen.Saunabereich ist wie üblich geöffnet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Schwimmbereich des Kreisbades Heidespaß Maxdorf-Lambsheim muss am 10.09. und 11.09.2025 wegen eines technischen Defekts ganztägig geschlossen bleiben. Weitere Infos folgen, sobald bekannt. Der Saunabereich ist davon nicht betroffen und hat zu den üblichen ... Mehr lesen»

      • Mannheim/Ludwigshafen – Job, Familie, Karriere: Digitale Vorträge zu „Existenzgründung“ und „Wiedereinstieg“

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie macht man sich selbstständig? Wie gelingt der berufliche Wiedereinstieg? Antworten auf dies Fragen liefern die beiden nächsten kostenlosen Vorträge der digitalen Informationsreihe „Job | Familie | Karriere“ für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Es gibt viele unterschiedliche Gründe, sich selbstständig zu ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com