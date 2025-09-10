Landau – Nicht angeleinter Hund

Hergersweiler / Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Mittwoch, den 10.09.2025 gegen 07:40 Uhr ereignete sich ein Vorfall mit einem nicht angeleinten Hund auf einem Wirtschaftsweg in Hergersweiler. Die 40-jährige Geschädigte war mit ihrem kleinen Hund spazieren, als ein freilaufender Rottweiler diesen wahrnahm und auf die Hundehalterin losrannte. Aus Angst suchte die Geschädigte Schutz in einem Gebüsch und hielt ihren Hund in die Höhe. Der Rottweiler sprang die Geschädigte daraufhin an und bedrängte diese. Schließlich nahm der hinzueilende Hundehalter seinen Hund am Halsband und entfernte sich. Die Geschädigte erlitt eine leichte Verletzung an der Lippe, welche vermutlich jedoch nicht durch einen Biss des Hundes entstand. Von dem Hund geht nach derzeitigem Erkenntnisstand keine generelle Gefahr aus. Gegen den 38- jährigen Hundehalter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)Am Sonntagabend (07.09.2025) kontrollierten Polizeikräfte einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bgm.-Grünzweig-Straße. Bei der Überprüfung des Mannes ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, weswegen er auch durchsucht wurde. Hierbei fanden die Polizeikräfte ca. 22 Gramm Cannabis und stellten dieses sicher. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Daraufhin durchsuchten Polizeibeamte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal die Wohnung ... Mehr lesen»
- Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Anliegen des Autors, Schauspielers (Tatort, Bella Block, Stubbe) und Ringelnatzpreisträgers Achim Amme: Joachim Ringelnatz, diesen wunderbaren, mit einem großen Herzen ausgestatteten, rotzfrechen, immer für eine Überraschung guten Menschen in seiner Tiefe, als auch in seinen literarischen, wie sonstigen Höhenflügen (und Abstürzen) einem interessierten Publikum näher zu bringen. Dass dabei ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Necka (ots) – Unbekannte öffneten zwischen Donnerstagnachmittag, 13:30 Uhr, und Montagmorgen, 07:10 Uhr, gewaltsam ein Fenster eines Schuldgebäudes im Anemonenweg. Hierüber drangen sie in das Innere des Gebäudes ein und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Ebenso brachen sie einen Schlüsseltresor auf. Bei dem erfolglosen Versuch das Hausmeisterzimmer gewaltsam zu öffnen, beschädigte die unbekannte Täterschaft ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 20. September erforschen Kinder von neun bis zwölf Jahren in einem dreistündigen Kurs ab 9.45 Uhr gemeinsam mit der ScienceLab-Leiterin Dr. Sabine Rosenberger in spannenden Experimenten und mit viel Spaß die Bedeutung, Fähigkeiten und Eigenschaften von Wasser. Eine Anmeldung ist bei der Volkshochschule bis 16. September unter 06221 ... Mehr lesen»
- Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 22. bis 28. September 2023 findet bundesweit die Woche der Wiederbelebung statt. Ein willkommener Anlass für das Experten-Team der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin der GRN-Klinik Schwetzingen, um die wichtigsten Wiederbelebungsmaßnahmen „Prüfen. Rufen. Drücken“ in Erinnerung zu rufen. Dafür sind Dr. Julian Sänger, Leitender Oberarzt, und seine Kollegen gemeinsam mit ... Mehr lesen»
- Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag den 18.09.25 treffen sich die Best Ager ab 14:30 Uhr im Nachbarschafts-Café der Carl-Orff-Schule. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Angesprochen darf sich hier jeder fühlen, der aktiv bei der Planung und Durchführung von Angeboten und Projekten im Senioren Netzwerk Sinsheim mitwirken möchte oder mehr darüber erfahren möchte. Getreu ... Mehr lesen»
- Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag den 18.09.25 um 9:00 Uhr lädt die Volkshochschule in Kooperation mit dem Senioren Netzwerk Sinsheim interessierte Bürger zur Zukunftswerkstatt Sonntagsbus ein. Der Sonntagsbus ist seit mehr als 20 Jahren unterwegs, um insbesondere alleinstehenden älteren Menschen den Sonntag mit einem Tagesausflug zu versüßen und gleichzeitig durch schöne, gemeinsame Erlebnisse ... Mehr lesen»
- Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das einzigartige Stickeralbum der Freiwilligen Feuerwehr Landau in der Pfalz ist ab dem 13.09.2025 beim EDEKA Kissel SBK Landau in der Johannes-Kopp-Straße erhältlich Die Freiwillige Feuerwehr Landau in der Pfalz freut sich, die Einführung ihres neuen und einzigartigen Stickeralbums bekanntzugeben, das ab dem 13.09.2025 exklusiv im EDEKA Kissel SBK Landau ... Mehr lesen»
- Speyer/ Metropolregion Rhein-Neckar. Heute kam es zu einem LKW Unfall auf der Brücke in der Schifferstadter Straße.Die Straße ist teilweise gesperrt. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Näheres ist nicht bekannt. Es wird nachberichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Gute Nachrichten für Familien in Seckenheim: Die Spielplätze in der Kloppenheimer Straße und der Ihringer Straße sind frisch saniert. Gestern eröffnete Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell zusammen mit Menschen aus der Nachbarschaft feierlich beide Spielplätze. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Spielplatz Kloppenheimer Straße Den Spielplatz in der Kloppenheimer Straße hat die Stadt ... Mehr lesen»
Ludwigshafen – Durchsuchung nach Betäubungsmittelverstößen – 26-Jähriger in Untersuchungshaft
Hemsbach – Achim Amme und Ulrich Kodjo Wendt „Echt verboten!“ Ein Joachim-Ringelnatz-Abend mit Musik
Mannheim – Einbruch in Schulgebäude – Zeugenaufruf!
Heidelberg – ScienceLab-Forschervormittag „Wasser ist nicht nur zum Waschen da“
Schwetzingen – Bürger lernen Leben zu retten – Zur „Woche der Wiederbelebung“ trainiert das Team der Anästhesie und Intensivmedizin Reanimation im Ernstfall mit Schwetzinger Bürgern und Schülern
Sinsheim – Treffen der „Best Ager“ 18. September
Sinsheim – „Quo vadis, Sonntagsbus?“ Zukunftswerkstatt am 18. September
Landau – Ein Stickeralbum für die Freiwillige Feuerwehr Landau
Speyer – ERSTMELDUNG – LKW Unfall in der Schifferstadter Straße
Mannheim – Zwei Spielplätze in Seckenheim erneuert
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
turm.restaurant
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien-akademie.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-