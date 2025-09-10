Landau – Ein Stickeralbum für die Freiwillige Feuerwehr Landau

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das einzigartige Stickeralbum der Freiwilligen Feuerwehr Landau in der Pfalz ist ab dem 13.09.2025 beim EDEKA Kissel SBK Landau in der Johannes-Kopp-Straße erhältlich Die Freiwillige Feuerwehr Landau in der Pfalz freut sich, die Einführung ihres neuen und einzigartigen Stickeralbums bekanntzugeben, das ab dem 13.09.2025 exklusiv im EDEKA Kissel SBK Landau in der Johannes-Kopp-Straße erhältlich ist. Dieses innovative Projekt, das von dem Berliner Unternehmen „STICKERSTARS“ realisiert wurde, bringt nicht nur die Mitglieder näher zusammen, sondern stärkt auch die Gemeinschaft. Mit der Veröffentlichung des Sammelalbums haben Feuerwehrmitglieder, Unterstützer und die Gemeinschaft die Möglichkeit, ihre lokalen Helden zu sammeln und so die Verbundenheit zur Feuerwehr weiter zu stärken. Das Album der Freiwilligen Feuerwehr Landau in der Pfalz umfasst insgesamt 305 Sticker und bietet damit eine umfangreiche und spannende Sammlung. Ab dem Sammelstart können für zehn Wochen die Sticker der Kolleg:innen in speziellen Tütchen erworben werden. Das individuell gestaltete Sammelheft im Feuerwehrvereins-Look ist exklusiv im EDEKA Kissel SBK Landau erhältlich, der das Projekt finanziert hat. Jedes Album enthält eine Wundertüte mit 6 Stickern, um den Sammeleinstieg zu erleichtern und für zusätzliche Spannung zu sorgen.

Für die Freiwillige Feuerwehr Landau in der Pfalz war dieses Projekt nicht nur kostenfrei, sondern auch gewinnbringend. Pro verkauftem Album fließen 2 Euro direkt in die Kameradschaftskasse. Darüber hinaus bietet das Album Platz für Sponsorenanzeigen, wodurch die Feuerwehr bis zu 5.000 Euro generieren kann. Im Vorwort des Sticker-Albums schreibt die Feuerwehr: „Liebe Landauerinnen und Landauer, liebe Kameradinnen und Kameraden, unsere Feuerwehr ist mehr als Blaulicht und Sirenen – sie ist gelebte Gemeinschaft und Teil unserer Stadt. Mit unserem Stickerstars-Album zeigen wir genau das: Wer wir sind, wie wir zusammenhalten und wie vielfältig unsere Feuerwehrfamilie ist. Ob Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr oder Kinderfeuerwehr – jeder einzelne Sticker erzählt eine persönliche Geschichte und macht unser Engagement für Landau sichtbar. Das Album ist ein wertschätzender Blick hinter die Kulissen und ein besonderes Andenken für alle, die mitwirken.

Ein herzliches Dankeschön gilt EDEKA Kissel SBK Landau für die großzügige Unterstützung und die tolle Zusammenarbeit. Ebenso danken wir allen Sponsorinnen und Sponsoren, die dieses Projekt möglich gemacht haben – und natürlich euch allen, die jetzt mit Sammelleidenschaft und Teamgeist dabei sind! Viel Freude beim Entdecken, Tauschen und Staunen – und danke, dass ihr Teil unserer Feuerwehrgeschichte seid.

Quelle: Freiwilllige Feuerwehr Landau