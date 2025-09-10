Ladenburg – Fachwerk-Triennale: Symposium am 23. September

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Leitmotiv „Resiliente Fachwerkstädte – Quartiere der Zukunft“ macht die Fachwerk-Triennale 2025 Station in Ladenburg. Nach erfolgreichen Terminen in weiteren Fachwerkstädten ist die Römerstadt am Dienstag, 23. September 2025, Gastgeberin der bundesweiten Veranstaltungsreihe. Im Mittelpunkt steht das Thema „Wärmewende und Denkmalschutz richtig anpacken“. Diskutiert werden innovative Konzepte der Energieerzeugung, eine klimagerechte Wärmeversorgung sowie deren Integration in die historische Bausubstanz. Die Stadt Ladenburg beschreitet dabei mit einer interkommunal ausgerichteten Wärmeversorgung eigene Wege: Geprüft werden alle technischen Möglichkeiten der Energiegewinnung sowie Nahwärmenetze, die in enger Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft entwickelt und partizipativ ausgestaltet werden sollen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung per E-Mail an info@fachwerk-arge.de bis zum 18. September 2025 wird gebeten.
Veranstaltungsort:
Domhof, Hauptstraße 9, 68526 Ladenburg
Programm:
• 14:00 Uhr – Begrüßung und Einführung in die Thematik
• Fachvorträge und Diskussionen mit Expertinnen und Experten aus Stadtplanung, Denkmalpflege und Klimaanpassung
• 16:30 Uhr – Ende der Vorträge
• Anschließend: Geführter Rundgang durch die historische Altstadt
Quelle: Stadt Ladenburg