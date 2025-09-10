Hemsbach – Achim Amme und Ulrich Kodjo Wendt „Echt verboten!“ Ein Joachim-Ringelnatz-Abend mit Musik

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Anliegen des Autors, Schauspielers (Tatort, Bella Block, Stubbe) und Ringelnatzpreisträgers Achim Amme: Joachim Ringelnatz, diesen wunderbaren, mit einem großen Herzen ausgestatteten, rotzfrechen, immer für eine Überraschung guten Menschen in seiner Tiefe, als auch in seinen literarischen, wie sonstigen Höhenflügen (und Abstürzen) einem interessierten Publikum näher zu bringen.

Dass dabei die leichte, amüsante Seite von Ringelnatz nicht zu kurz kommt, dafür sorgt auch die musikalische Begleitung durch Ulrich Kodjo Wendt, bekannt u.a. durch seine Filmmusiken für den Regisseur Fatih Akin und der Serie „Die Discounter“.

Pressestimmen:

„Achim Amme begeisterte mit seinem Ringelnatz-Programm“.

(Kieler Nachrichten)

“Achim Amme und Ulrich Kodjo Wendt unterhielten im ausverkauften

Restaurant Ringelnatz-Begeisterte und Gäste, die mit dem umfangreichen

Werk des Dichters nicht vertraut waren, gleichermaßen

großartig.” (Märkische Allgemeine)

Nicht einfach eine Lesung – eher Ringelnatztheater“.

(Passauer Neue Presse)

Info: „Echt verboten!“ – Ein Ringelnatz-Abend mit Achim Amme und Ulrich Kodjo Wendt am Samstag, 20. September, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Ehemaligen Synagoge, Mittelgasse 16. Karten im Vorverkauf (20 €, Abendkasse 22 €) gibt es online unter hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 01806 700 733, im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Schlossgasse 41, und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.