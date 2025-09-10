Heidelberg – Weststadt: Teilsperrungen in vier Straßen wegen Glasfaserausbau ab 10. September

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Stadtteil Weststadt wird in der Zeit von Mittwoch, 10. September, bis Freitag, 10. Oktober 2025, in vier Straßen das Glasfasernetz ausgebaut. Betroffen sind folgende Straßen:

• Franz-Knauff-Straße

• Dantestraße

• Römerstraße

• Eisenlohrstraße

Die Fahrbahn muss in allen Straßen teilgesperrt werden, die Gehwege werden in den betroffenen Bauabschnitten für die Dauer der Arbeiten voll gesperrt. Fußgängerinnen und Fußgänger können die gegenüberliegende Straßenseite nutzen. Um die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge und die Abfallwirtschaft zu gewährleisten, werden teilweise auch Halteverbote aufgestellt.

Weitere städtische Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr sind online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg