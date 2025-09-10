Heidelberg – Transportnetzbetreiber terranets bw informiert: Bau einer Station für die „Süddeutsche Erdgasleitung“ (SEL)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – terranets bw plant und baut die rund 250 Kilometer lange „Süddeutschen

Erdgasleitung“ (SEL), die in Abschnitten realisiert wird. Der 61 Kilometer lange Leitungsabschnitt von Heidelberg über Leimen, Wiesloch und Bad Rappenau bis nach Heilbronn soll bis Ende 2026 fertig gestellt werden. Seit August 2025 baut terranets bw auf diesem Abschnitt. Anfang 2026 beginnt der Bau der Etappe von Heidelberg-Grenzhof in Richtung Leimen. Alle Flächen werden im Anschluss bis Mitte 2027 wiederhergestellt.

Bau einer Station in Heidelberg

Ab Anfang August 2025 wird zudem eine Station in Heidelberg-Kirchheim am Bruchhäuser Weg auf Höhe des Friedhofs Kirchheim errichtet. Eine Station ist eine technische Anlage, in der für den Gasfluss wichtige Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen untergebracht sind. Dort wird z.B. der Gasfluss gemessen und Gas umgeleitet. Die Arbeiten starten voraussichtlich am Montag, 22. September 2025 und dauern bis März 2026 an.

Mehr Informationen finden Sie unter www.terranets-sel.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich an Constanza Charlin (c.charlin@terranets-bw.de).

Über terranets bw GmbH

Als Transportnetzbetreiber hat Versorgungssicherheit für terranets bw höchste Priorität – heute und in Zukunft. Mit dem rund 3.000 Kilometer umfassenden Gasnetz sorgt terranets bw für die sichere Versorgung mit Wärme und Strom von Niedersachsen bis an den Bodensee. Dabei hat terranets bw eine klimaneutrale Zukunft im Blick und baut schon heute ein leistungsfähiges Wasserstoffnetz auf. Kunden stellt terranets bw neben Dienstleistungen rund um gastechnische Anlagen als Infrastrukturprovider zudem ein leistungsstarkes Glasfasernetz zur Verfügung.

terranets bw GmbH