Heidelberg – ScienceLab-Forschervormittag „Wasser ist nicht nur zum Waschen da“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 20. September erforschen Kinder von neun bis zwölf Jahren in einem dreistündigen Kurs ab 9.45 Uhr gemeinsam mit der ScienceLab-Leiterin Dr. Sabine Rosenberger in spannenden Experimenten und mit viel Spaß die Bedeutung, Fähigkeiten und Eigenschaften von Wasser. Eine Anmeldung ist bei der Volkshochschule bis 16. September unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.
Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg
Quelle: Volkshochschule Heidelberg