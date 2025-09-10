Heidelberg – Grünpflegearbeiten vom 15. bis 20. September an mehreren Straßen führen zu Spursperrungen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg führt in der Zeit vom Montag, 15., bis Samstag, 20. September 2025, Pflegearbeiten an verschiedenen Grünanlagen in Heidelberg durch. Die Arbeiten finden an einzelnen Tagen zwischen 9 und 15 Uhr innerhalb des Zeitraums statt, die witterungsbedingt erst kurzfristig festgelegt werden können.

Jeweils eine Fahrspur muss dabei aus Sicherheitsgründen während der Arbeiten gesperrt werden. Eine Durchfahrt in beide Richtungen bleibt jedoch zu jederzeit möglich.

Betroffen sind folgende Verkehrsabschnitte:

• In der Bergheimer Straße werden im Bereich zwischen den Knotenpunkten B 37 und Czernyring die Mittelinseln, der Seitenstreifen und die Randbegrünungen gepflegt.

• Auf der B 37 finden entlang des Gneisenauplatzes zwischen den Kreuzungen Gneisenaustraße und B 37/Bergheimer Straße ebenfalls Pflegearbeiten statt.

• Auf der B 37/Neckarstaden werden im Bereich des ehemaligen St. Vincentius-Krankenhaus die Schotterbeete im Straßenbereich gepflegt.

• In der Vangerowstraße finden Pflegearbeiten an der Verkehrsinsel/Mittelinsel auf Höhe des Wehrsteges statt.

Weitere städtische Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr sind online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg