Weinheim – Die ganze Bandbreite der Heimat

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheim hat mit den Landesfesttagen ein gewaltiges Pensum an
Veranstaltungen vor sich – Eröffnung im Festzelt am Freitagabend
„Wir sind gut aufgestellt, die Landesfesttage können kommen.“ Mit diesem
Satz hat Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just jetzt sein Team, die Sponsoren und
die Partner auf das bevorstehende Wochenende eingeschworen. Die Landesfesttage, so
der OB, bilden im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg den zweiten großen
Höhepunkt im Jahr – nach dem Baden-Württemberg-Tag mit Leistungsschau im Mai. Jetzt
stehen Historie und Brauchtum im Fokus, schilderte der OB, der bei einem
Pressegespräch auch den Sponsoren und Partnern der Heimattage dankte.
Ada Götz, die Beauftragte für die Heimattage, schilderte das Programm, in dem ab
Freitagabend bis Sonntagabend eine Fülle von Veranstaltungen steht. Alles beginnt mit
der Eröffnung durch Oberbürgermeister Manuel Just am Freitag, 13. September, im
Festzelt, das inmitten des Schlossparks steht und von vier Weinheimer Marktplatzwirten
gemeinsam bewirtet wird. Dabei wird auch Roland Müller sein, in Personalunion
Gewerbevereinsvorsitzender und Eventexperte. Danach tritt die Band El Flecha Negra auf
– deren südamerikanische Musik passe durchaus zum mutig ausgelegten Heimatbegriff
der Heimattage in Weinheim, findet OB Just.
An beiden Wochenendtagen ist das Festzelt ab mittags bis abends geöffnet, serviert
werden regionale Spezialitäten zu moderaten Preisen. Tagsüber bieten Weinheimer
Gruppen, Chöre und Verein ein abwechslungsreiches Programm, am Samstagabend feiert
der Landesverband der Heimat- und Trachtenvereine einen Brauchtumsabend, danach
gegen 21 Uhr steht der Schlosspark im Zeichen des Großen Zapfenstreichs, dazu werden
neben OB Manuel Just auch Landes-Innenminister Thomas Strobl und General a.D
Wolfgang Schneiderhan, der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr anwesend
sein.
Der Sonntag, an dem auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach Weinheim reist,
steht im Zeichen des Landesfestumzuges mit rund 2300 Teilnehmern in 70 Gruppen und
der danach folgenden Fahnenübergabe an Oberkirch, das im nächsten Jahr Heimattage-
Stadt sein wird. Auch diese Übergabe wird „Landesvater“ Winfried Kretschmann
vornehmen. Manuel Just gibt die Standarte an seinen Amtskollegen Gregor Bühler weiter.
Vor dem Festzug findet ein Ökumenischer Festgottesdienst und für geladene Gäste ein
Empfang im Rathaus statt. Alle Veranstaltungen sind ohne Eintritt.
Die Landesfesttage gehen in diesem Jahr eine Symbiose mit dem Weinheimer Herbst ein
sowie dem Dürreplatzfest auf dem Dürreplatz an der Weinheim Galerie. Die City-Aktion
des Vereins „Lebendiges Weinheim“ bietet Aktionen und Angebote, am Sonntag sind die
Geschäfte der Innenstadt zwischen 13 Uhr und 18 Uhr geöffnet.
Alle Infos auf www.heimattage2025.de
Quelle: Stadt Weinheim