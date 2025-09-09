Weinheim – Die ganze Bandbreite der Heimat



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheim hat mit den Landesfesttagen ein gewaltiges Pensum an

Veranstaltungen vor sich – Eröffnung im Festzelt am Freitagabend

„Wir sind gut aufgestellt, die Landesfesttage können kommen.“ Mit diesem

Satz hat Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just jetzt sein Team, die Sponsoren und

die Partner auf das bevorstehende Wochenende eingeschworen. Die Landesfesttage, so

der OB, bilden im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg den zweiten großen

Höhepunkt im Jahr – nach dem Baden-Württemberg-Tag mit Leistungsschau im Mai. Jetzt

stehen Historie und Brauchtum im Fokus, schilderte der OB, der bei einem

Pressegespräch auch den Sponsoren und Partnern der Heimattage dankte.

Ada Götz, die Beauftragte für die Heimattage, schilderte das Programm, in dem ab

Freitagabend bis Sonntagabend eine Fülle von Veranstaltungen steht. Alles beginnt mit

der Eröffnung durch Oberbürgermeister Manuel Just am Freitag, 13. September, im

Festzelt, das inmitten des Schlossparks steht und von vier Weinheimer Marktplatzwirten

gemeinsam bewirtet wird. Dabei wird auch Roland Müller sein, in Personalunion

Gewerbevereinsvorsitzender und Eventexperte. Danach tritt die Band El Flecha Negra auf

– deren südamerikanische Musik passe durchaus zum mutig ausgelegten Heimatbegriff

der Heimattage in Weinheim, findet OB Just.

An beiden Wochenendtagen ist das Festzelt ab mittags bis abends geöffnet, serviert

werden regionale Spezialitäten zu moderaten Preisen. Tagsüber bieten Weinheimer

Gruppen, Chöre und Verein ein abwechslungsreiches Programm, am Samstagabend feiert

der Landesverband der Heimat- und Trachtenvereine einen Brauchtumsabend, danach

gegen 21 Uhr steht der Schlosspark im Zeichen des Großen Zapfenstreichs, dazu werden

neben OB Manuel Just auch Landes-Innenminister Thomas Strobl und General a.D

Wolfgang Schneiderhan, der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr anwesend

sein.

Der Sonntag, an dem auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach Weinheim reist,

steht im Zeichen des Landesfestumzuges mit rund 2300 Teilnehmern in 70 Gruppen und

der danach folgenden Fahnenübergabe an Oberkirch, das im nächsten Jahr Heimattage-

Stadt sein wird. Auch diese Übergabe wird „Landesvater“ Winfried Kretschmann

vornehmen. Manuel Just gibt die Standarte an seinen Amtskollegen Gregor Bühler weiter.

Vor dem Festzug findet ein Ökumenischer Festgottesdienst und für geladene Gäste ein

Empfang im Rathaus statt. Alle Veranstaltungen sind ohne Eintritt.

Die Landesfesttage gehen in diesem Jahr eine Symbiose mit dem Weinheimer Herbst ein

sowie dem Dürreplatzfest auf dem Dürreplatz an der Weinheim Galerie. Die City-Aktion

des Vereins „Lebendiges Weinheim“ bietet Aktionen und Angebote, am Sonntag sind die

Geschäfte der Innenstadt zwischen 13 Uhr und 18 Uhr geöffnet.

Alle Infos auf www.heimattage2025.de

Quelle: Stadt Weinheim