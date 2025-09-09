Walldürn: Erneute Sichtung eines Exhibitionisten – Zeugen gesucht



Walldürn/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Jogger machte am Montagmorgen im Walldürner Wald eine verdächtige

Wahrnehmung. Wie er später der Polizei meldete habe er auf der Panzerstraße an

der Abzweigung zur Solaranlage, zwischen 09 Uhr und 10 Uhr einen Mann gesehen,

der an einem grauen Auto gestanden und mit seinem Handy ein pornografisches

Video angesehen habe.

Hierbei soll der Hosenbund des Mannes offen gestanden und

der Mann an seinem Penis manipuliert haben. Aufgrund der Nähe der Tatzeiten und

Tatorte wird von einem Zusammenhang mit einer vergleichbaren Sichtung im

Walldürner Wald ausgegangen.

(Wir berichteten unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6111212) Das

Kriminalkommissariat Mosbach hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die

ähnliche Beobachtungen oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 809-0 beim Polizeirevier

Mosbach zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht

es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn