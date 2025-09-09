Edesheim / Weyher / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.Im Auftrag der Pfalzwerke Netz AG teilen wir mit, dass es heute um 12:18 Uhr zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke Netz AG kam. Ein Baum war in eine Leitung gefallen und verursachte einen Seilschaden. Betroffen waren Teile von Hainfeld, Edesheim, Weyher und Ramberg. Die Versorgungsunterbrechung lag zwischen 20 Minuten 1 Stunde und 01 Minute.
Das Netzteam Südpfalz der Pfalzwerke Netz AG sowie die Mitarbeitenden der Netzleitstelle leiteten sofort alle erforderlichen Maßnahmen ein, um die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen.
Quelle Pfalzwerke
Südliche Weinstraße – Stromausfall
