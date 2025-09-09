Sinsheim – Ehrung von Sportlern und von ehrenamtlich tätigen Bürgern – Aufruf zum Einreichen von Vorschlägen



Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 17. Januar 2026 findet der Neujahrsempfang der Stadt Sinsheim in der Dr.-Sieber-Halle statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden erneut Sportler sowie ehrenamtlich tätige Bürger für ihre herausragenden Leistungen und ihr Engagement geehrt.

Die Stadt Sinsheim ruft daher Vereine und Organisationen dazu auf, ihre Vorschläge für die zu ehrenden Personen einzureichen.

Sportlerehrungen:

Geehrt werden Sportler, die im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 eine herausragende sportliche Leistung erbracht haben. Die genauen Kriterien für eine Sportlerehrung sind unter Punkt C 1.6 der Richtlinien der Stadt Sinsheim zur Förderung der Vereine festgehalten. Diese sind unter https://www.sinsheim.de/freizeit-kultur/vereine/vereinsfoerderung zu finden.

Für die Einreichung eines Vorschlags bittet die Stadt um die Meldung mittels des vorgesehenen Formulars. Dieses ist unter https://www.sinsheim.de/kultur/neujahrsempfang-mit-ehrungsabend abrufbar.

Die Auswahl der zu ehrenden Sportler erfolgt durch die Sportkommission in Zusammenarbeit mit der Stadt Sinsheim.

Ehrungen für ehrenamtliches Engagement:

Auch ehrenamtlich engagierte Bürger, die sich durch besonderes gesellschaftliches Engagement hervorgetan haben, sollen im Rahmen des Neujahrsempfangs geehrt werden.

Für die Einreichung eines Vorschlags bittet die Stadt ebenfalls um Meldung mittels des vorgesehenen Formulars. Dieses ist unter https://www.sinsheim.de/kultur/neujahrsempfang-mit-ehrungsabend abrufbar.

Die Auswahl der zu ehrenden Personen trifft die Stadt Sinsheim.

Vorschläge mittels Formular können bis zum 13. Oktober 2025 bei der Stadt Sinsheim eingereicht werden. Dies kann gerne per E-Mail an kultur@sinsheim.de oder auch postalisch erfolgen.

Rückfragen beantwortet gerne die Kulturabteilung (kultur@sinsheim.de, Tel. 07261 404-166).

Quelle: Stadt Sinsheim