Schwetzingen – Schloss und Schlossgarten Schwetzingen Musikgenuss unter freiem Himmel: Picknick-Konzert mit der Rhine River Bigband

Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 14. September, verwandelt sich der Seepferdgarten von Schloss und
Schlossgarten Schwetzingen in eine spätsommerliche Konzertbühne.
Ab 15.00 Uhr sorgt die Rhine River mit mitreißendem Swing und beschwingtem Jazz für
eine stimmungsvolle Atmosphäre im Grünen. Alle Gäste sind eingeladen, ihren
Picknickkorb mitzubringen und es sich auf der Wiese gemütlich zu machen. Die
Veranstaltung ist im Eintritt zum Schlossgarten inbegriffen. Bei Regen entfällt der
Auftritt ersatzlos.
Klangvoll und schmackhaft
Am Sonntag, den 14. September, erfüllt die Rhine River Bigband die grüne Bühne des
Seepferdgartens mit ihrer Musik. Ab 15.00 Uhr können sich die Besucherinnen und
Besucher auf einen sommerlichen Mix aus Swing und Jazz unter freiem Himmel freuen.
Das Flair bei diesem Konzert: Die Gäste können alles Nötige für ein gemütliches
Picknick mitbringen – eine besondere Gelegenheit im Seepferdgarten, denn
normalerweise ist das Picknicken nur auf der Obstwiese erlaubt. „Die Picknickkonzerte
der Rhine River Bigband sind jedes Mal ein besonderes Erlebnis. Wir freuen uns sehr
über die positive Resonanz und darüber, unseren Gästen ein solch stimmungsvolles
Format im Schlossgarten anbieten zu können“, erklärt Tatjana Lorenz, stellvertretende
Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen. Der Eintritt zum Konzert ist im
Schlossgartenticket inbegriffen. Bei Regen entfällt der Auftritt ersatzlos.
Rhine River Bigband
Trotz ihres über 30-jährigen Bestehens ist die Rhine River Bigband noch lange nicht
müde – und das nicht ohne Grund. Ihr Repertoire mit zahlreichen Bigband-Standards,
aber auch Pop-Songs und Latin-Klassikern ist breit aufgestellt, der beschwingte und
jazzige Sound dabei unverkennbar. Bei ihren Konzerten begeistert die knapp
zwanzigköpfige Gruppe ihr Publikum mit einer Leidenschaft für Musik, die ansteckend
ist. Seit 2018 wird die Bigband von Peter Ehringer geleitet.
Der Seepferdgarten
Der Gartenabschnitt, der dem Picknick-Konzert eine Bühne gibt, hat seinen Namen vom
Seepferdbrunnen, der einst als Blickfang die Anlage zierte. Die von Gabriel de Grupello
geschaffene Brunnenskulptur wurde im 19. Jahrhundert abgebaut und in den Karlsruher
Schlossgarten versetzt. Grund hierfür war die Umgestaltung des Bereichs durch den
Gartendirektor Johann Michael Zeyher, der ihn in eine landschaftliche Partie
verwandelte. Hierfür ließ er auch das Brunnenbassin einebnen. Der ursprüngliche
Mittelpunkt des Gartenteils verschwand, der Brunnen geriet in Vergessenheit – bis 1997.
Archäologische Grabungen legten den ursprünglichen Standort des Bassins frei. Kurz
darauf wurde es wieder instandgesetzt und mit einem Abguss der Skulpturengruppe
versehen. Der originale Seepferdbrunnen durfte ebenfalls nach Schwetzingen
zurückkehren. Er ziert nun – vor Wind und Wetter geschützt – das Lapidarium des
Schlossgartens. Aber auch der Karlsruher Schlossgarten ging nicht leer aus: Dort ist
heute eine Kopie des Brunnens aus Epoxidharz zu sehen.
Service und Information
Picknick-Konzert
Konzert der Rhine River Bigband
Veranstaltungsort
Schloss und Schlossgarten Schwetzingen
Seepferdgarten
68723 Schwetzingen
Termin
Sonntag, 14. September, 15.00 Uhr
Preis
Der Eintritt zum Konzert ist im Eintrittspreis für den Schlossgarten enthalten:
Erwachsene 9,00 €
Ermäßigte 4,50 €
Familien 22,50 €
Gäste mit Jahreskarten kostenfrei
Hinweis
Decken, Luftmatratzen und Sitzgelegenheiten sowie Essen und Trinken dürfen
mitgebracht werden. Das Musikevent findet nur bei gutem Wetter statt. Bei Regenwetter
entfällt es ersatzlos.
Quelle STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BADEN-WÜRTTEMBERG