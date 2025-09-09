Schwetzingen – Schloss und Schlossgarten Schwetzingen Musikgenuss unter freiem Himmel: Picknick-Konzert mit der Rhine River Bigband



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 14. September, verwandelt sich der Seepferdgarten von Schloss und

Schlossgarten Schwetzingen in eine spätsommerliche Konzertbühne.

Ab 15.00 Uhr sorgt die Rhine River mit mitreißendem Swing und beschwingtem Jazz für

eine stimmungsvolle Atmosphäre im Grünen. Alle Gäste sind eingeladen, ihren

Picknickkorb mitzubringen und es sich auf der Wiese gemütlich zu machen. Die

Veranstaltung ist im Eintritt zum Schlossgarten inbegriffen. Bei Regen entfällt der

Auftritt ersatzlos.

Klangvoll und schmackhaft

Am Sonntag, den 14. September, erfüllt die Rhine River Bigband die grüne Bühne des

Seepferdgartens mit ihrer Musik. Ab 15.00 Uhr können sich die Besucherinnen und

Besucher auf einen sommerlichen Mix aus Swing und Jazz unter freiem Himmel freuen.

Das Flair bei diesem Konzert: Die Gäste können alles Nötige für ein gemütliches

Picknick mitbringen – eine besondere Gelegenheit im Seepferdgarten, denn

normalerweise ist das Picknicken nur auf der Obstwiese erlaubt. „Die Picknickkonzerte

der Rhine River Bigband sind jedes Mal ein besonderes Erlebnis. Wir freuen uns sehr

über die positive Resonanz und darüber, unseren Gästen ein solch stimmungsvolles

Format im Schlossgarten anbieten zu können“, erklärt Tatjana Lorenz, stellvertretende

Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen. Der Eintritt zum Konzert ist im

Schlossgartenticket inbegriffen. Bei Regen entfällt der Auftritt ersatzlos.

Rhine River Bigband

Trotz ihres über 30-jährigen Bestehens ist die Rhine River Bigband noch lange nicht

müde – und das nicht ohne Grund. Ihr Repertoire mit zahlreichen Bigband-Standards,

aber auch Pop-Songs und Latin-Klassikern ist breit aufgestellt, der beschwingte und

jazzige Sound dabei unverkennbar. Bei ihren Konzerten begeistert die knapp

zwanzigköpfige Gruppe ihr Publikum mit einer Leidenschaft für Musik, die ansteckend

ist. Seit 2018 wird die Bigband von Peter Ehringer geleitet.

Der Seepferdgarten

Der Gartenabschnitt, der dem Picknick-Konzert eine Bühne gibt, hat seinen Namen vom

Seepferdbrunnen, der einst als Blickfang die Anlage zierte. Die von Gabriel de Grupello

geschaffene Brunnenskulptur wurde im 19. Jahrhundert abgebaut und in den Karlsruher

Schlossgarten versetzt. Grund hierfür war die Umgestaltung des Bereichs durch den

Gartendirektor Johann Michael Zeyher, der ihn in eine landschaftliche Partie

verwandelte. Hierfür ließ er auch das Brunnenbassin einebnen. Der ursprüngliche

Mittelpunkt des Gartenteils verschwand, der Brunnen geriet in Vergessenheit – bis 1997.

Archäologische Grabungen legten den ursprünglichen Standort des Bassins frei. Kurz

darauf wurde es wieder instandgesetzt und mit einem Abguss der Skulpturengruppe

versehen. Der originale Seepferdbrunnen durfte ebenfalls nach Schwetzingen

zurückkehren. Er ziert nun – vor Wind und Wetter geschützt – das Lapidarium des

Schlossgartens. Aber auch der Karlsruher Schlossgarten ging nicht leer aus: Dort ist

heute eine Kopie des Brunnens aus Epoxidharz zu sehen.

Service und Information

Picknick-Konzert

Konzert der Rhine River Bigband

Veranstaltungsort

Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

Seepferdgarten

68723 Schwetzingen

Termin

Sonntag, 14. September, 15.00 Uhr

Preis

Der Eintritt zum Konzert ist im Eintrittspreis für den Schlossgarten enthalten:

Erwachsene 9,00 €

Ermäßigte 4,50 €

Familien 22,50 €

Gäste mit Jahreskarten kostenfrei

Hinweis

Decken, Luftmatratzen und Sitzgelegenheiten sowie Essen und Trinken dürfen

mitgebracht werden. Das Musikevent findet nur bei gutem Wetter statt. Bei Regenwetter

entfällt es ersatzlos.

Quelle STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BADEN-WÜRTTEMBERG