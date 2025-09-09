  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.09.2025, 22:10 Uhr

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Defekte Hebebühne verursacht Rauchentwicklung


Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 09.09.2025 um 14.00 Uhr wurde eine Rauchentwicklung im Bereich der Grenzhöfer Straße in Schwetzingen gemeldet.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten sowie der Feuerwehr konnte die Ursache der Rauchentwicklung schnell festgestellt werden. Im Lager eines ansässigen Sportgeschäftes entzündete sich, aufgrund eines technischen Defektes, die Batterie einer auf Gleisen fahrenden Hebebühne. Hierdurch kam es zur starken Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr wurde das Brandgeschehen gelöscht und die Lagerhalle belüftet. Person kamen nicht zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

