Sandhausen – SVS bindet U19-Stürmer Julian Bürkle langfristig an den Verein

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen hat mit Julian Bürkle ein weiteres Nachwuchstalent langfristig

an den Verein gebunden. Der 17-jährige Angreifer unterschreibt einen Vertrag am Hardtwald und erhält damit die Perspektive, sich Schritt für Schritt in der ersten Mannschaft zu etablieren. Cheftrainer Olaf Janßen sieht in Bürkle einen spannenden Spieler mit großem Potenzial: „Julian hat in den vergangenen Monaten bereits angedeutet, was er kann. Er bringt gute Anlagen für einen modernen Stürmer mit, ist dynamisch,sucht konsequent den Weg zum Tor und arbeitet extrem intensiv gegen den Ball. Wir wollen ihn nun gezielt entwickeln und Schritt für Schritt an das Niveau der ersten Mannschaft heranführen.“

Bürkle kam 2023 zum SVS, durchlief seither die Nachwuchsmannschaften und trainiert bereits regelmäßig bei den Profis mit. In dieser Saison sammelte der 1,87 Meter große Stürmer neben seinen Einsätzen in der U19-Nachwuchsliga auch erste Erfahrungen im Herrenbereich: Sowohl in der Regionalliga Südwest als auch im DFB-Pokal kam er zu Spielminuten.

Auch Anthony Loviso, Koordinator Sport beim SVS, betont die Bedeutung der Personalie: „Dass wir Julian mit einem Vertrag ausstatten, unterstreicht unseren klaren Fokus auf die eigene Jugend. Sie zeigt die Durchlässigkeit vom Nachwuchs in den Herrenbereich. Julian wird seine Zeit erhalten, sich nachhaltig zu entwickeln und seinen Weg bei uns zu gehen.“

Für Bürkle selbst ist die Vertragsunterschrift ein besonderer Moment: „Ich fühle mich hier am Hardtwald sehr wohl und bin dankbar für das Vertrauen des Vereins.

Jetzt möchte ich diese Chance nutzen, weiter hart an mir arbeiten und mich Schritt für Schritt entwickeln.“

Mit Julian Bürkle bindet der SV Sandhausen nach Yanis Outman ein weiteres Eigengewächs langfristig an den Verein und setzt damit ein deutliches Zeichen für die Förderung der eigenen Talente. Bürkle ist nach Louis Kolbe und Kwabe Schulz,

Yanis Outman, Teoman Akmestanlı, Luis Idjakovic, Luca de Meester, Pascal Testroet, Yannick Osée, David Zimmer, Arthur Lyska, Ken Gipson, Niklas Tarnat, Jahn Herrmann, David Mamutovic, Phil Halbauer, Melvin Ramusovic, Leon Ampadu, Berk Inaler, Jannik Graf, Pablo Zahnen Martinez, Benedikt Wimmer, Dennis Pfaffenrot, Maximilian Wagner, Robin Krauße und Lukas Schneller der 26.Spieler im Kader der Saison 2025/26. Über die Vertragsmodalitäten wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

Quelle SVS