Sandhausen – Ökomobil hält

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Kinder aus Hort und Co. experimentieren im „rollenden Naturschutzlabor“
Sehr geehrte Damen und Herren, das Beste kommt zum Schluss, sagt man – also kommt
das Ökomobil des Regierungspräsidiums Karlsruhe am
Ende der Ferien und macht in Sandhausen Station.
Die Sommer-Ferien neigen sich dem Ende entgegen, aber
am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. September 2025,
von 10 bis 13 Uhr ist noch genügend Zeit, um sich mit
hiesigen Tieren und Pflanzen zu beschäftigen.
Das „rollende Naturlabor“ kommt in die Jahnstraße gefahren,
um die Mädchen und Jungen des Horts Wirbelwind, der
Kernzeit und der Flexiblen Nachmittagsbetreuung zu
wahren Forschern zu machen.
Die Kinder werden nach einer Exkursion in die
unmittelbare Natur Insekten und Pflanzen näher
betrachten. Für das Team des Ökomobils, das sich die
Naturschutzbildung auf die Fahne geschrieben hat, ist es
eine große Freude, die Begeisterung der Teilnehmenden
für die Tiere und Pflanzen in ihrer Umgebung zu sehen.
Quelle: Gemeinde Sandhausen