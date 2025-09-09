Sandhausen – Ökomobil hält

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Kinder aus Hort und Co. experimentieren im „rollenden Naturschutzlabor“

Sehr geehrte Damen und Herren, das Beste kommt zum Schluss, sagt man – also kommt

das Ökomobil des Regierungspräsidiums Karlsruhe am

Ende der Ferien und macht in Sandhausen Station.

Die Sommer-Ferien neigen sich dem Ende entgegen, aber

am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. September 2025,

von 10 bis 13 Uhr ist noch genügend Zeit, um sich mit

hiesigen Tieren und Pflanzen zu beschäftigen.

Das „rollende Naturlabor“ kommt in die Jahnstraße gefahren,

um die Mädchen und Jungen des Horts Wirbelwind, der

Kernzeit und der Flexiblen Nachmittagsbetreuung zu

wahren Forschern zu machen.

Die Kinder werden nach einer Exkursion in die

unmittelbare Natur Insekten und Pflanzen näher

betrachten. Für das Team des Ökomobils, das sich die

Naturschutzbildung auf die Fahne geschrieben hat, ist es

eine große Freude, die Begeisterung der Teilnehmenden

für die Tiere und Pflanzen in ihrer Umgebung zu sehen.

Quelle: Gemeinde Sandhausen