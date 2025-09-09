Mosbach – Hoher Promillewert im Straßenverkehr, Erneute Sichtung eines Exhibitionisten – Zeugen gesucht



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine auffällige Fahrweise durch Alkoholeinfluss kommt eine Autofahrerin teuer zu

stehen. Am Montagabend, gegen 20 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der

Neckarbrücke Obrigheim ein VW Golf auf.

Dieser fuhr vergleichsweise langsam,

verließ mehrfach auffällig die Mitte der Fahrspur und hielt plötzlich ohne Grund

an. Die Streife musste nicht lange nach dem Grund für diese Fahrweise suchen.

Die 50-jährige Autofahrerin roch stark nach Alkohol.

Nachdem ein Atemalkoholtest

2,68 Promille ergab, setzte die Frau die Fahrt als Passagier im Streifenwagen

Richtung Blutentnahme fort. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit

im Straßenverkehr zu.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn