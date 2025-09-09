Mosbach – Hoher Promillewert im Straßenverkehr, Erneute Sichtung eines Exhibitionisten – Zeugen gesucht

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine auffällige Fahrweise durch Alkoholeinfluss kommt eine Autofahrerin teuer zu
stehen. Am Montagabend, gegen 20 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der
Neckarbrücke Obrigheim ein VW Golf auf.
Dieser fuhr vergleichsweise langsam,
verließ mehrfach auffällig die Mitte der Fahrspur und hielt plötzlich ohne Grund
an. Die Streife musste nicht lange nach dem Grund für diese Fahrweise suchen.
Die 50-jährige Autofahrerin roch stark nach Alkohol.
Nachdem ein Atemalkoholtest
2,68 Promille ergab, setzte die Frau die Fahrt als Passagier im Streifenwagen
Richtung Blutentnahme fort. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit
im Straßenverkehr zu.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn