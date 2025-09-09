Mannheim – Nach Pöbelei in Haft

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Montagmorgen (8. September) beleidigte und
bedrohte ein 32-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof den Mitarbeiter einer
Bäckerei. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige
gesucht wurde.
Gegen 7:40 Uhr erhielt die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof die
Information über eine körperliche Auseinandersetzung im ansässigen
Parkhaus.
Erste Ermittlungen ergaben, dass der 32-jährige syrische
Staatsangehörige zuvor den 35-jährigen deutschen Mitarbeiter einer im Bahnhofsgebäude
ansässigen Bäckerei mehrfach verbal beleidigte. Um der Situation zu entkommen,
begab sich der Geschädigte zum Lager des Geschäfts. Im Parkhaus griff der
Tatverdächtige den 35-Jährigen sodann körperlich an. Mitarbeiter der Deutschen Bahn
Sicherheit wurden auf den Sachverhalt aufmerksam und trennten die Personen. Noch
vor dem Eintreffen zwischenzeitlich alarmierter Kräfte der Bundespolizei
brachten die Sicherheitsmitarbeiter den syrischen Staatsangehörigen zu Boden und
legten ihm Handfesseln an.
Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass
der Tatverdächtige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem
Entfernen vom Unfallort mittels Haftbefehl gesucht wurde. Da der Mann die Geldstrafe
nicht begleichen konnte, wurde er für eine 164-tägige Freiheitsstrafe in eine
Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe