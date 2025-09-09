Mannheim – Nach Pöbelei in Haft



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Montagmorgen (8. September) beleidigte und

bedrohte ein 32-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof den Mitarbeiter einer

Bäckerei. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige

gesucht wurde.

Gegen 7:40 Uhr erhielt die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof die

Information über eine körperliche Auseinandersetzung im ansässigen

Parkhaus.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 32-jährige syrische

Staatsangehörige zuvor den 35-jährigen deutschen Mitarbeiter einer im Bahnhofsgebäude

ansässigen Bäckerei mehrfach verbal beleidigte. Um der Situation zu entkommen,

begab sich der Geschädigte zum Lager des Geschäfts. Im Parkhaus griff der

Tatverdächtige den 35-Jährigen sodann körperlich an. Mitarbeiter der Deutschen Bahn

Sicherheit wurden auf den Sachverhalt aufmerksam und trennten die Personen. Noch

vor dem Eintreffen zwischenzeitlich alarmierter Kräfte der Bundespolizei

brachten die Sicherheitsmitarbeiter den syrischen Staatsangehörigen zu Boden und

legten ihm Handfesseln an.

Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass

der Tatverdächtige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem

Entfernen vom Unfallort mittels Haftbefehl gesucht wurde. Da der Mann die Geldstrafe

nicht begleichen konnte, wurde er für eine 164-tägige Freiheitsstrafe in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe