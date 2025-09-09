Mannheim – Jetzt anmelden: Jugendleiter:innen-Grundkurs

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Evangelische Jugend Mannheim: Jugendliche ab 15 Jahren können sich ab sofort

anmelden. Lernen für‘s Leben. Kurs startet am 21. Oktober.

Am 21. Oktober beginnt wieder ein Ausbildungskurs für Jugendleiter:innen. Wer viel Grundsätzliches für‘s Leben lernen und für die Leitung von Gruppen

ausgebildet werden möchte, kann sich ab sofort anmelden. Der Kurs beinhaltet auch ei-

nen Erste-Hilfe-Kurs.

Die Ausbildung umfasst eine sorgfältige Schulung, praktisches Handwerkszeug für die

Leitung von Gruppen im Kinder- und Jugendbereich sowie Wissen über gruppendynami-

sche Prozesse und entwicklungspsychologische Themenbereiche. Auch das Schutzkon-

zept „Alle Achtung. Grenzen achten, vor sexualisierter Gewalt schützen“ ist fester Be-

standteil der Ausbildung. Teilnehmen können Interessierte ab dem 15. Lebensjahr.

„Wir freuen uns sehr über junge Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und aktiv

mitarbeiten wollen“, sagt Stadtjugendreferentin Rahel Römer, die den Kurs gemeinsam

mit einem Team leitet. „Bei uns können sie viel fürs Leben, für sich selbst und für das Zu-

sammenarbeiten mit anderen lernen, sowohl für sich privat als auch für die berufliche und

ehrenamtliche Arbeit.“

Der Kurs findet von Oktober 2025 bis April 2026 statt. Im Rahmen dieser sorgfältigen Aus-

bildung, die 60 Stunden umfasst, werden die Jugendlichen in Theorie und Praxis auf ihre

künftige Leiter:innen-Tätigkeit vorbereitet. Die Schwerpunktthemen des Kurses werden

von den Jugendlichen mitgestaltet.

Der Erste-Hilfe-Kurs kostet die Teilnehmenden 30 Euro. Die Ausbildungskursgebühr in

Höhe von 170 Euro Gebühr können bis zu 100 Prozent über den kirchlichen Stadtjugend-

plan zurückerstattet werden. Nach erfolgreicher Teilnahme und vollendetem 16. Lebens-

jahr können die Absolvent:innen dann die Jugendleiter:innen-Card (Juleica) beantragen.

Los geht es am 21. Oktober, 18 bis 20 Uhr, im ökumenischen Bildungszentrum sanctclara

(B5, 19, 68159 Mannheim) mit einem Kennenlern-Treffen. Anschließend stehen Themen

wie Kommunikation, Erste-Hilfe-Kurs, Kochen und Hygiene in Theorie und Praxis, Projekt-

management und Lebensthemen auf dem Ausbildungsplan. Dazu gehört auch eine Bil-

dungsfreizeit. Nach einem Abschlusswochenende vom 24. bis 26. April 2026 erhalten die

Teilnehmenden am 28. April 2026 bei einem feierlichen Gottesdienst in der evangelischen

Jugendkirche ihre Jugendleiter:innen-Urkunde.

Infos: Kursleiterin Rahel Römer, Tel. 0621 / 28000-482, Mail: rahel.roemer@kbz.ekiba.de,

Anmeldung unter https://mannheim.ekjb.org/Schulungen/. (dv)

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim