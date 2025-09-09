Mannheim / Heddesheim: Streckensperrung zwischen Wallstadt Ost und Heddesheim

Mannheim / Heddesheim Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Gleiserneuerungsarbeiten muss der Streckenabschnitt zwischen Wallstadt Ost und Heddesheim Bahnhof von Montag, 15. September bis einschließlich Freitag, 26. September 2025 ganztägig für den Bahnverkehr gesperrt werden.

Linie 5A

verkürzter Linienweg zwischen MA Hauptbahnhof und Wallstadt Ost – Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen auf dem restlichen Linienweg

Schienenersatzverkehr (SEV)

Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Wallstadt Ost und Heddesheim Bahnhof

Ersatzbusse warten in Wallstadt Ost auf ankommende rnv-Bahnlinien aus Richtung MA Hauptbahnhof

Am Haltepunkt Wallstadt Ost hält der Ersatzbus in Richtung Heddesheim an der benachbarten Haltestelle der rnv-Buslinie 57 in Richtung Feudenheim

Ersatzbusse halten zusätzlich auch an der Haltestelle Heddesheim Rathaus