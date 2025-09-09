Mannheim – Grüner Dienstag zur Fairen Woche: Fairer Handel – Vielfalt, die schmeckt!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Grüner Dienstag zur Fairen Woche: Fairer Handel – Vielfalt, die schmeckt!

Was hat fairer Handel mit Biodiversität zu tun? Wie hilft er, unsere Lebensgrundlage zu bewahren? Und wie fördert er gerechte Arbeitsbedingungen?

Susanne Kammer und Martin Krumm geben

am Dienstag, 16. September, 17 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1

Einblicke in die Hintergründe und die Vielfalt des fairen Handels.

Dabei geht es neben der ökologischen auch um die kulinarische Dimension, denn der faire Handel hat weit mehr zu bieten als Kaffee, Tee oder Schokolade. Vorgestellt werden zum Beispiel Mangobällchen aus Ghana, Feinkost aus mafiabefreiten Gebieten Italiens oder Maiskracher aus Peru.

Die Referent*innen bieten eine Auswahl zum Probieren an.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstaltung findet im Rahmen von „Faire Woche Mannheim“ in Kooperation mit dem Weltladen Mannheim und dem Eine-Welt-Forum Mannheim e.V. statt.

Alle Veranstaltungen der Stadtbibliothek zur Fairen Woche Mannheim sind im Programm der Stadtbibliothek zu finden.

Quelle: Stadt Mannheim