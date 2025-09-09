Ludwigshafen – NACHTRAG – Zum Einsatz an der Blies

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie die Polizei auf Nachfrage von MRN-News mitteilt, konnte bei dem gestrigen Sucheinsatz an der Blies keine Person im Wasser aufgefunden werden.

Der in Frage kommende Bereich wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr, der DLRG sowie durch den Einsatz von Drohnen und Tauchern gründlich abgesucht. Trotz der aufgefundenen Kleidungsstücke am Ufer ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine vermisste Person.

Die Ermittlungen dauern an.

BEZUGSMELDUNG: Ludwigshafen – AKTUELL – Einsatz an der Blies

Quelle: MRN-News