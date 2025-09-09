Ludwigshafen – Cäcilienmesse von Charles Gounod – Festliches Gedenkkonzert zum 100. Geburtstag von Monsignore Erich Ramstetter – 20.09.25 um 19 Uhr in der Kirche St. Josef



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem feierlichen Konzert wird am Samstag, 20. September 2025, um 19 Uhr in der Kirche St. Josef in Ludwigshafen-Friesenheim an den 100. Geburtstag von Monsignore Erich Ramstetter erinnert.

Der ehemalige Ludwigshafener Dekan und Ehrenbürger der Stadt gilt bis heute als herausragende Persönlichkeit der Region, die zahlreiche soziale Projekte auf den Weg gebracht hat. Sein Vermächtnis ist die Gebrüder Ramstetter Stiftung, die sich bis heute der Förderung der Kirchenmusik in der Region widmet.

Zu seinen Ehren erklingt an diesem Abend die Cäcilienmesse von Charles Gounod, eines seiner Lieblingswerke. Das Programm eröffnet mit dem Prélude aus dem „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier. Es musizieren Stefanie Dasch (Sopran), Daniel Wagner (Tenor), Michael Roman (Bass), der Cäcilienchor Ludwigshafen, der Deutsche Rotary Chor und das Friesenheimer Kammerorchester. Die Leitung hat Dr. Elke Voelker.

Das Gedenkkonzert wird von der Gebrüder Ramstetter Stiftung getragen, in Kooperation mit dem Deutschen Rotary Chor e.V. sowie dem Rotary Distrikt 1860, Club Limburgerhof/Vorderpfalz.

Der Eintritt ist frei, Spenden kommen der kirchenmusikalischen Arbeit zugute. Nach dem Konzert sind alle Gäste zu einem geselligen Umtrunk vor der Kirche eingeladen.

Bild (Konrad): Erich Ramstetter

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen