Ludwigshafen – Bläserabend „Vorsicht! Luft in Bewegung“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Bläserfachbereich der Städtischen Musikschule veranstaltet am Dienstag, 16. September 2025, um 18.30 Uhr unter dem Motto „Vorsicht! Luft in Bewegung“ einen Konzertabend im Kammermusiksaal der Musikschule, Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz 3. Geboten wird abwechslungsreiches Programm, angefangen bei solistischen Beiträgen bis hin zu verschiedenen Kammermusikensembles. Der Eintritt ist frei.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstag, 09.09.2025, gegen 10 Uhr, ereignete sich auf der A65 in Fahrtrichtung Mannheim, kurz vor der Anschlussstelle Haßloch, ein Verkehrsunfall. Ein PKW geriet bei Starkregen aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und kollidierte mit einem Kleintransporter. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht ... Mehr lesen»
- Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie macht man sich selbstständig? Wie gelingt der berufliche Wiedereinstieg? Antworten auf dies Fragen liefern die beiden nächsten kostenlosen Vorträge der digitalen Informationsreihe „Job. Familie, Karriere“ für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Es gibt viele unterschiedliche Gründe, sich selbstständig ... Mehr lesen»
- Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 17. Januar 2026 findet der Neujahrsempfang der Stadt Sinsheim in der Dr.-Sieber-Halle statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden erneut Sportler sowie ehrenamtlich tätige Bürger für ihre herausragenden Leistungen und ihr Engagement geehrt. Die Stadt Sinsheim ruft daher Vereine und Organisationen dazu auf, ihre Vorschläge für die zu ehrenden Personen ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Grüner Dienstag zur Fairen Woche: Fairer Handel – Vielfalt, die schmeckt! Was hat fairer Handel mit Biodiversität zu tun? Wie hilft er, unsere Lebensgrundlage zu bewahren? Und wie fördert er gerechte Arbeitsbedingungen? INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Susanne Kammer und Martin Krumm geben am Dienstag, 16. September, 17 Uhr in der Zentralbibliothek ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.Traurige Nachricht aus dem Zoo Heidelberg Anfang September musste das Zoo-Team seinen männlichen Sumatratiger einschläfern. Bereits einige Wochen beobachteten Tierpfleger und Zootierärztin einen steifen, humpelnden Gang bei dem alten Tigerkater. Entsprechende Medikamente konnten die Situation zwar kurzzeitig verbessern, jedoch zeigte er bereits ein paar Tage später weitere Veränderungen in seinem Verhalten. Er ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ob Hochzeit, Geburtstag, Jubiläum oder Firmenfeier – das Turmrestaurant im Herzen des Ebertparks bietet für jede Gelegenheit den passenden Rahmen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Inmitten der grünen Oase Ludwigshafens verbindet das traditionsreiche Haus stilvolles Ambiente mit moderner Gastronomie. Die großzügigen Räumlichkeiten, kombiniert mit der einzigartigen Terrasse mit Blick auf den Sternbrunnen, ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Wir laden alle Mitglieder, Interessierten und Sympathistanten sehr herzlich ein zu unserem diesjährigen Sommerfest, in bekannter Tradition am Bürgerhaus Schlierbach. Für Essen und Getränke ist gesorgt.Besonders freuen wir uns dieses Jahr auf unseren Gast, die Sprecherin für Berufliche Bildung, Europa, Frauen und LSBTTIQ der FDP/DVP-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag, Alena Fink-Trauschel, ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz findet ab September das heimaten – Festival für die plurale Demokratie statt. Initiiert vom Haus der Kulturen der Welt in Berlin, steht dabei die Frage im Zentrum: Was ist Heimat, wer gestaltet sie und wie? In Heidelberg ist der Karlstorbahnhof Teil des Festivalnetzwerks. ... Mehr lesen»
- Mannheim/Helmstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 08.09.2025 kam es gegen 17 Uhr auf der B 292 zwischen Helmstadt und Aglasterhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinter in Fahrtrichtung Aglasterhausen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er zunächst mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Sprinter, der von ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie die Polizei auf Nachfrage von MRN-News mitteilt, konnte bei dem gestrigen Sucheinsatz an der Blies keine Person im Wasser aufgefunden werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der in Frage kommende Bereich wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr, der DLRG sowie durch den Einsatz von Drohnen und Tauchern gründlich abgesucht. Trotz der aufgefundenen ... Mehr lesen»
Haßloch – Unfall auf der #A65 auf Grund von #Aquaplaning
Landau – Job, Familie, Karriere: Digitale Vorträge zu „Existenzgründung“ und „Wiedereinstieg“
Sinsheim – Ehrung von Sportlern und von ehrenamtlich tätigen Bürgern – Aufruf zum Einreichen von Vorschlägen
Mannheim – Grüner Dienstag zur Fairen Woche: Fairer Handel – Vielfalt, die schmeckt!
Heidelberg – Traurige Nachrichten – Sumatratiger Tebo gestorben
Ludwigshafen – #MagicMoments im Turmrestaurant
Heidelberg – Sommerfest der FDP
Heidelberg – heimaten – Festival für die Plurale Demokratie – Ein Festival zur Suche nach Gemeinsamkeit in der Vielfalt – Programmübersicht der Veranstaltungen
Mannheim – Schwerer Unfall zwischen Helmstadt und Aglasterhausen
Ludwigshafen – NACHTRAG – Zum Einsatz an der Blies
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
turm.restaurant
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien-akademie.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-