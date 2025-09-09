Landau – Job, Familie, Karriere: Digitale Vorträge zu „Existenzgründung“ und „Wiedereinstieg“



Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie macht man sich selbstständig? Wie gelingt der berufliche Wiedereinstieg? Antworten auf dies Fragen liefern die beiden nächsten kostenlosen Vorträge der digitalen Informationsreihe „Job. Familie, Karriere“ für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN).

Es gibt viele unterschiedliche Gründe, sich selbstständig zu machen: der Wunsch nach beruflicher Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, eine gute Geschäftsidee oder eine gesuchte Alternative zum Job sowie der Weg aus der Arbeitslosigkeit hinaus. In jedem Fall sollte die Existenzgründung gut vorbereitet werden, um erfolgreich durchstarten zu können. Am Dienstag, 23. September, informiert Ruth Franziska Fraundorfer zum Thema „Existenzgründung – Mit Sicherheit selbstständig“. Die Gründungsberaterin gibt von 9 bis 11 Uhr Tipps und Hinweise zu Voraussetzungen, Gründungsformen, Finanzierung und Unterstützungsangeboten.

Wer seinen beruflichen Wiedereinstieg nach einer Unterbrechung plant oder seine Betreuungsaufgaben mit den beruflichen Zielen vereinbaren möchte, hat viele Möglichkeiten. Welche das sind, wird im Vortrag „Beruflicher Wiedereinstieg – Ihr persönlicher Weg“ am Dienstag, 7. Oktober, beleuchtet.

Von 9 bis 11 Uhr erfahren die Teilnehmenden, wie man Vereinbarkeit besser verhandeln und beruflichen Zielen näherkommen kann, um eine gute Balance zwischen Care Aufgaben und Beruf zu erreichen. Zudem kommen der Arbeitsmarkt, die Trends und Chancen der Transformation sowie berufliche Weiterbildungsangebote zur Sprache.

Die Teilnahme, für die ein internetfähiges Gerät benötigt wird, ist jeweils kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail an Landau.bca@arbeitsagentur.de erforderlich. Die Zugangsdaten zu den virtuellen Vortragsräumen erhalten die Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung.

Fragen zu den Veranstaltungen beantwortet Sandra Welsch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Landau, unter der Telefonnummern 06341 958 660 oder per Mail an Landau.bca@arbeitsagentur.de

Quelle: Agentur für Arbeit Landau