Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiger Truck entwendet – Zeugenaufruf



Ketsch/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Zeit von Sonntag, 20:00 Uhr bis Montag, 11:00 Uhr wurde von einem öffentlichen Parkplatz in der Gartenstraße, auf der Höhe des Veilchenwegs, ein hochwertiges mattschwarzes Auto der Marke Ram Trucks, Modell Ram 1500 TRX auf bislang unbekannte Weise entwendet.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf knapp 130.000 Euro.

Die Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können oder auf ihren Überwachungssystemen im Bereich der Tatörtlichkeit oder der Ketscher Ortsausgängen Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim