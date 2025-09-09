Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Wir laden alle Mitglieder, Interessierten und Sympathistanten sehr herzlich ein zu unserem diesjährigen Sommerfest, in bekannter Tradition am Bürgerhaus Schlierbach. Für Essen und Getränke ist gesorgt.Besonders freuen wir uns dieses Jahr auf unseren Gast, die Sprecherin für Berufliche Bildung, Europa, Frauen und LSBTTIQ der FDP/DVP-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag, Alena Fink-Trauschel, MdL.“

Wann und wo: Samstag, den 13.09.2025, 16-20 Uhr, Bürgerhaus Schlierbach, Schlierbacher Landstraße 130.

Infos: https://fdp-heidelberg.de/

Quelle: FDP Heidelberg