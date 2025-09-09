Heidelberg – Peter Orloff & der Schwarzmeer Kosaken-Chor auf letzter großer Tournee! Eine Legende nimmt Abschied



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 19.12.2025 in der Provinzkirche.

Wenn es am schönsten ist…. Mit großem Respekt und Dankbarkeit gibt Peter

Orloff, der legendäre Leiter des Schwarzmeer Kosaken-Chores, dessen letzte

große Tournee bekannt. Nach 67 Jahren beeindruckender Bühnenpräsenz und

unzähligen musikalischen Höhepunkten lädt er seine Fans ein, diesen besonderen

Abschied seines Ensembles gemeinsam mit ihm zu feiern.

Peter Orloff, der seine Karriere 1958 als jüngster Sänger aller Kosakenchöre

begann, hat über 32 Jahre lang

Quelle: Berlinièros PR