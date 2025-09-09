Heidelberg – Peter Orloff & der Schwarzmeer Kosaken-Chor auf letzter großer Tournee! Eine Legende nimmt Abschied

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 19.12.2025 in der Provinzkirche.
Wenn es am schönsten ist…. Mit großem Respekt und Dankbarkeit gibt Peter
Orloff, der legendäre Leiter des Schwarzmeer Kosaken-Chores, dessen letzte
große Tournee bekannt. Nach 67 Jahren beeindruckender Bühnenpräsenz und
unzähligen musikalischen Höhepunkten lädt er seine Fans ein, diesen besonderen
Abschied seines Ensembles gemeinsam mit ihm zu feiern.
Peter Orloff, der seine Karriere 1958 als jüngster Sänger aller Kosakenchöre
begann, hat über 32 Jahre lang
Quelle: Berlinièros PR