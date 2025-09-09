Heidelberg – Erste Hilfe bei Kindernotfällen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bis der Rettungsdienst kommt, dauert es in der Regel 10 bis 15 Minuten, deshalb zählt im Notfall jede Minute. Diese Zeit sollte durch die notwendige Erste Hilfe überbrückt werden. Im Kompaktkurs unter Leitung des Stadtbeauftragten des Malteser Hilfsdienstes Bernhard Scheitler am Freitag, 19. September von 16 bis 20 Uhr geht es um zahlreiche Themen rund um die Erste Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern, verbunden mit vielen praktischen Übungen.
Anmeldung bei der Volkshochschule bis zum 15. September unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de.
Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg
Quelle: Volkshochschule Heidelberg